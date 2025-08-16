16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за Самарского марафона перекроют дороги в трех районах Творчество без границ: молодежь Самарской области показала свой талант на площадке арт-кластера "Таврида" В Самаре состоится Фестиваль "Русское лето. ZaРоссию" В реке Падовка выявили превышение концентрации аммония и нитритов Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре в августе

Общество

Из-за Самарского марафона перекроют дороги в трех районах

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшее воскресенье, 17 августа, в Самаре состоится VIII Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара. Участники впервые будут стартовать с площади им. Куйбышева.

В связи с этим с 5:00 до 16:00 17 августа на 12 улицах в Куйбышевском, Самарском и Ленинском районах областной столицы будет действовать ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

В указанный период недоступными для проезда будут следующие участки улично-дорожной сети:
— ул. Шоссейная, от ул. Народной до ул. Главной:
— ул. Главная, от ул. Шоссейной до ул. Водников;
— ул. Водников, от ул. Главной до ул. Комсомольской;
— ул. Комсомольская, от ул. Водников до ул. Куйбышева;
— ул. Куйбышева, от ул. Комсомольской до ул. Вилоновской;
— ул. Вилоновская, от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской;
— Волжский проспект, от ул. Вилоновской до ул. Полевой;
— ул. Молодогвардейская, от ул. Красноармейской до ул. Венцека;
— ул. Венцека, от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева;
— ул. Фрунзе, от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;
— ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева;
— ул. Галактионовская, от ул. Вилоновской до ул. Полевой.

Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 16 августа до 16:00 17 августа запрещается остановка и (или) стоянка транспортных средств. С улиц Западной, Тракторной, Мельничной и Аральского переулка ограничат выезд транспорта на ул. Шоссейную с 05:00 до 16:00.

С учетом перекрытия улиц скорректирована работа городского пассажирского транспорта. На период с 05:00 до 16:00 17 августа отменяются рейсы по троллейбусному маршруту № 6 "Губернский рынок — Ул. Грозненская" и троллейбусному маршруту № 16 "Губернский рынок — 6-й причал". Приостановят и движение автобусов по маршруту № 11 "Губернский рынок — Станция метро "Алабинская".

Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 20 и 22 с 05:00 до 16:00 17 августа будут курсировать следующим образом:

— маршрут № 1 "Ул. Чапаевская — Автостанция "Аврора": автостанция "Аврора" — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — автостанция "Аврора";

— маршрут № 3 "Ул. Чапаевская — Юнгородок": Юнгородок — Заводское шоссе — ул. XXII Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — ул. Промышленности — ул. Гагарина — ул. XXII Партсъезда — Заводское шоссе — Юнгородок;

— маршрут № 5 "Ул. Чапаевская — Барбошина поляна — стадион "Самара Арена": Барбошина поляна — ул. Ново–Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — Барбошина поляна;

— маршрут № 16 "Ул. Тухачевского — Железнодорожный вокзал — ул. Чапаевская": ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная –ул.Тухачевского;

— маршрут № 20 "Ул. Фадеева — Ул. Чапаевская": ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальная — ул. Ново-Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского (в прямом направлении); ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ново-Вокзальная — ул. Фадеева (в обратном направлении);

— маршрут № 22 "15-й микрорайон — Ул. Чапаевская": 15 микрорайон — ул. Ташкентская — ул. Демократическая — ул. Ново — Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Демократическая — ул. Ташкентская — 15 микрорайон.

По измененным трассам с 5:00 до 16:00 17 августа проследуют и автобусы маршрутов №№ 2, 3, 5д, 17, 23, 24, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 48д, 50, 53, 61, 85, 86, 88, 90, 91, 159, 165, 168, 172, 199, 226, 261.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31