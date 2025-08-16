Из-за Самарского марафона перекроют дороги в трех районах

В ближайшее воскресенье, 17 августа, в Самаре состоится VIII Самарский международный марафон на Кубок главы города Самара. Участники впервые будут стартовать с площади им. Куйбышева.

В связи с этим с 5:00 до 16:00 17 августа на 12 улицах в Куйбышевском, Самарском и Ленинском районах областной столицы будет действовать ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

В указанный период недоступными для проезда будут следующие участки улично-дорожной сети:

— ул. Шоссейная, от ул. Народной до ул. Главной:

— ул. Главная, от ул. Шоссейной до ул. Водников;

— ул. Водников, от ул. Главной до ул. Комсомольской;

— ул. Комсомольская, от ул. Водников до ул. Куйбышева;

— ул. Куйбышева, от ул. Комсомольской до ул. Вилоновской;

— ул. Вилоновская, от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской;

— Волжский проспект, от ул. Вилоновской до ул. Полевой;

— ул. Молодогвардейская, от ул. Красноармейской до ул. Венцека;

— ул. Венцека, от ул. Молодогвардейской до ул. Куйбышева;

— ул. Фрунзе, от ул. Вилоновской до ул. Шостаковича;

— ул. Шостаковича, от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева;

— ул. Галактионовская, от ул. Вилоновской до ул. Полевой.

Также на вышеуказанных участках улиц с 18:00 16 августа до 16:00 17 августа запрещается остановка и (или) стоянка транспортных средств. С улиц Западной, Тракторной, Мельничной и Аральского переулка ограничат выезд транспорта на ул. Шоссейную с 05:00 до 16:00.

С учетом перекрытия улиц скорректирована работа городского пассажирского транспорта. На период с 05:00 до 16:00 17 августа отменяются рейсы по троллейбусному маршруту № 6 "Губернский рынок — Ул. Грозненская" и троллейбусному маршруту № 16 "Губернский рынок — 6-й причал". Приостановят и движение автобусов по маршруту № 11 "Губернский рынок — Станция метро "Алабинская".

Трамваи №№ 1, 3, 5, 16, 20 и 22 с 05:00 до 16:00 17 августа будут курсировать следующим образом:

— маршрут № 1 "Ул. Чапаевская — Автостанция "Аврора": автостанция "Аврора" — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — автостанция "Аврора";

— маршрут № 3 "Ул. Чапаевская — Юнгородок": Юнгородок — Заводское шоссе — ул. XXII Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — ул. Промышленности — ул. Гагарина — ул. XXII Партсъезда — Заводское шоссе — Юнгородок;

— маршрут № 5 "Ул. Чапаевская — Барбошина поляна — стадион "Самара Арена": Барбошина поляна — ул. Ново–Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — Барбошина поляна;

— маршрут № 16 "Ул. Тухачевского — Железнодорожный вокзал — ул. Чапаевская": ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная –ул.Тухачевского;

— маршрут № 20 "Ул. Фадеева — Ул. Чапаевская": ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальная — ул. Ново-Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского (в прямом направлении); ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Ново-Вокзальная — ул. Фадеева (в обратном направлении);

— маршрут № 22 "15-й микрорайон — Ул. Чапаевская": 15 микрорайон — ул. Ташкентская — ул. Демократическая — ул. Ново — Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново-Садовая — ул. Демократическая — ул. Ташкентская — 15 микрорайон.

По измененным трассам с 5:00 до 16:00 17 августа проследуют и автобусы маршрутов №№ 2, 3, 5д, 17, 23, 24, 32, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 48д, 50, 53, 61, 85, 86, 88, 90, 91, 159, 165, 168, 172, 199, 226, 261.