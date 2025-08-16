16+
Преступления Происшествия

Самарчанка потеряла 3,2 млн руб. при покупке автомобиля для мужа-вахтовика

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области женщина, желая порадовать супруга подарком, за две недели перечислила около 3,2 млн руб. из семейного бюджета мнимым продавцам автомобилей.

61-летняя женщина пояснила полицейским: хотела подарком порадовать мужа, который в тяжелых северных условиях вахтовым методом зарабатывал деньги в семейный бюджет.

В одном из мессенджеров она случайно увидела машину по приемлемой для себя цене — 1,1 млн рублей. Транспортное средство находилось в Республике Беларусь, но продавец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет и, если оплатить задаток, автомобиль привезут в течение 7 суток.

"Как раз успею к возвращению мужа", — подумала пенсионер и по просьбе "представителя фирмы" перевела на указанные банковские карты около 100 тыс. рублей. Под разными предлогами "продавцы" связывались с женщиной и просили еще и еще денег. В том числе и в качестве "таможенного сбора", который обязались вернуть. Прислали женщине договор и организовали телефонную консультацию с "юристом", который заверил женщину, что все в порядке и небольшие заминки в доставке машины — это нормально.

Когда сумма выплат превысила 3 млн руб., а машина так и не появилась возле дома, женщина рассказала мужу о "покупке подарка". И по его настоянию пришла в полицию за помощью.

В настоящее время по заявлению жительницы Самары возбуждено уголовное дело.

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

