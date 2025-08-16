Самарчанка потеряла 3,2 млн руб. при покупке автомобиля для мужа-вахтовика

В Самарской области женщина, желая порадовать супруга подарком, за две недели перечислила около 3,2 млн руб. из семейного бюджета мнимым продавцам автомобилей.

61-летняя женщина пояснила полицейским: хотела подарком порадовать мужа, который в тяжелых северных условиях вахтовым методом зарабатывал деньги в семейный бюджет.

В одном из мессенджеров она случайно увидела машину по приемлемой для себя цене — 1,1 млн рублей. Транспортное средство находилось в Республике Беларусь, но продавец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет и, если оплатить задаток, автомобиль привезут в течение 7 суток.

"Как раз успею к возвращению мужа", — подумала пенсионер и по просьбе "представителя фирмы" перевела на указанные банковские карты около 100 тыс. рублей. Под разными предлогами "продавцы" связывались с женщиной и просили еще и еще денег. В том числе и в качестве "таможенного сбора", который обязались вернуть. Прислали женщине договор и организовали телефонную консультацию с "юристом", который заверил женщину, что все в порядке и небольшие заминки в доставке машины — это нормально.

Когда сумма выплат превысила 3 млн руб., а машина так и не появилась возле дома, женщина рассказала мужу о "покупке подарка". И по его настоянию пришла в полицию за помощью.

В настоящее время по заявлению жительницы Самары возбуждено уголовное дело.