Преступления Происшествия

Новокуйбышевец в подвале многоквартирного дома разбил огород, где выращивал коноплю

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Новокуйбышевске завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

В мае в полицию поступила информация о том, что в подвале одного из многоквартирных домов находится огород, где выращивается конопля.

Полицейские задержали ранее не судимого местного жителя, имеющего доступ в подвал. Как пояснил мужчина, осенью прошлого года купил в Интернете семена конопли и на протяжении более полугода создавал необходимые условия для выращивания растений. После сбора урожая, он высушил и убрал растения на хранение.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли 9 растений, вещество зеленого цвета, упакованное в четыре полиэтиленовых пакета, светильную лампу и удобрения. 

Согласно заключению эксперта, изъятое является марихуаной массой 8,15 гр и частями наркосодержащего растения конопля массой порядка 240 гр, что законодатель относит к крупному размеру.

Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что выращивал и хранил наркотические средства для личного потребления.

В настоящее время злоумышленнику вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Кроме того, за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), злоумышленнику судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей.

