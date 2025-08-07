В «Баланс Towers» закончился бетон

Завершено возведение бетонных конструкций башен А22 и Б37 в проекте «Баланс Towers», лучшего жилого небоскреба России* — значимое событие для города и всех будущих резидентов этого проекта.

Матерые строители говорят, что для них есть три значимые даты на проекте: получение разрешения на строительство, завершение каркаса зданий и сдача дома в эксплуатацию. Ну что ж, круто! Мы очень близки к финалу, и уже в следующем году строительство будет завершено, осталось всего 73 недели.

На днях монолитный каркас поднялся на проектные 129,8 м. и стал новым ориентиром городской панорамы. И это уже не рекламный лозунг, это реально видит весь город абсолютно со всех точек, и даже из-за Волги.

«Баланс Towers» по праву заслуживает статус новой доминанты делового центра. Напомним, что возведение башен стало настоящим вызовом для Самары, армирование каркаса превосходит типовые высотные проекты, а бетонная плита основания башен стала самой мощной в регионе – толщина ее более 1,7 метров.

Благодаря сложным конструктивным решениям и сочетанию технологических и эстетических атрибутов, проект уже получил признание федерального профессионального сообщества — жилые башни «Баланс Towers» отмечены премией URBAN 2025 как лучший жилой небоскреб России.*

Завершенный монолитный каркас проекта — это основа для дальнейшего воплощения передовых решений в дизайне и инженерии. Впереди все самое красивое и впечатляющее! Этапы отделки, внедрение инженерных систем, формирование интерьеров и общественных зон, благоустройство территории – все на уровне современных столичных объектов.

Жилые башни вызвали интерес не только самарцев, но и жителей других регионов, кто рассматривает Самару как город-курорт и центр деловой активности. Самара достойна проектов федерального масштаба, и «Баланс Towers» это доказал.

*по итогам премии URBAN 2025, кроме Мск и Мск области, Спб и Ленобласти

