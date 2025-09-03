16+
В Самаре расширен перечень требований к застройке территорий

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области утверждена новая редакция Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) городского округа Самара. Изменения инициированы министерством градостроительной политики региона и разработаны с учетом мнения жителей и представителей профессионального сообщества города.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Обновленные правила застройки и землепользования направлены на комплексное и сбалансированное развитие городских территорий, а также переход от точечной застройки к созданию полноценной жилой среды с развитой социальной и экологической инфраструктурой. Такая задача поставлена перед правительством Самарской области и органами местного самоуправления губернатором Вячеславом Федорищевым.

"Правительство Самарской области должно обеспечить опережающее развитие региона в сфере градостроительства. Необходимо установить правила, которые позволят создавать новые комфортные жилые кварталы с развитой социальной инфраструктурой", — подчеркивает глава региона.

Ключевой новацией стало существенное снижение максимального процента застройки земельных участков. Для среднеэтажных жилых комплексов новый норматив составляет 30%, а для многоэтажных — всего 10%.

Этот важнейший механизм призван стимулировать девелоперов к переходу от уплотнительной застройки к комплексному освоению территорий. Только при наличии у застройщика утвержденного проекта ППТ предусмотрена возможность регулирования норматива для создания баланса между интересами инвесторов и потребностями горожан.

"Эти изменения — не запрет на строительство, а стимул для развития территорий с умом. Снижая коэффициент застройки, мы предлагаем инвесторам мыслить шире: не просто возвести дом, а создать комфортный квартал с парковками, детскими площадками, социальными объектами и зелеными зонами. Это долгосрочные инвестиции в качество жизни жителей Самары", — отмечает министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

По словам главного архитектора Самарской области Екатерины Семеновой, застройщику будет невыгодно осваивать только 10% участка. Он будет разрабатывать проект планировки, который позволит органам власти возможность оценить существующую инфраструктуру, предусмотреть необходимые объекты.

"Основной посыл документа — уйти от точечной застройки, когда жилье не обеспечено инфраструктурой. Эти проблемы мы ярко видим на 5-й просеке по школам, поликлиникам, транспортной доступности, комфорту. Есть подобные предпосылки и на других активно застраиваемых территориях. Например, в границах Московского шоссе, улиц Авроры и Революционной. Новые правила позволят повысить уровень обеспеченности населения качественным жильем. Процесс строительства останавливать нельзя — это эволюция. Но право на жизнь имеют только качественные проекты", — подчеркнула главный архитектор.

В новой редакции ПЗЗ также запрещается размещение наземных стоянок и парковок для обеспечения планируемой к строительству средне- и многоэтажной жилой застройки вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров.

Кроме того, ПЗЗ впервые вводят обязательные требования к минимальному проценту озеленения для среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки в Самаре. С учетом предложений, поступивших в процессе общественных обсуждений, введен дифференцированный подход к норме озеленения.
Минимальная норма для озеленения земельного участка площадью до 1 га включительно составит 10%, а площадью более 1 га — 15%. Расчет будет производиться от площади самого земельного участка, а не от площади микрорайона или квартала и не будет включать озелененные территории общего пользования городского и районного значения.

Дополнительно в ПЗЗ Самары введено понятие стилобатной части здания для среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, которым урегулированы его параметры и функциональное содержание. Также накладывается обязательство по учету возможности проезда аварийных служб и обслуживающей техники, запрету организации парковок на стилобатной части, а также содержанию жилых помещений.
Еще одно нововведение — нормирование процента подземной части в целях более эффективного использования подземного пространства и, следовательно, уменьшения количества парковочных мест на дворовых территориях.

Правила землепользования и застройки — это документ градостроительного зонирования, которым устанавливаются территориальные зоны и градостроительные регламенты. Они определяют перечень видов разрешенного использования, предельные размеры земельных участков, а также предельные параметры разрешенного строительства.

