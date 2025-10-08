В гостях у "ЗИМ Галереи": Самару посетила делегация градостроителей со всей России

В Самару, в рамках федеральной программы профессионального развития "Архитекторы.рф" приехали архитекторы, градостроители, урбанисты, социологи, экологи и другие эксперты со всей страны для знакомства с градостроительной политикой региона и обсуждения стратегии развития и анализа городского контекста.

Для знакомства с девелоперскими проектами региона организаторы "Архитекторы.рф" выбрали жилой комплекс "ЗИМ Галерея". Ведь гостям города важно было показать идейный, концептуальный и эффективный локальный кейс. Да и есть, что рассказать о пути создания проекта, его архитектурном вдохновении и этапах реализации — такой качественный сторителлинг на пару часов.

Мария Иванова, коммерческий директор компании "Альянс-Менеджмент" — девелопера проекта "ЗИМ Галерея" для 30 участников встречи раскрыла суть философии компании, ее принципов и стратегии развития, а также провела мультимедийную лекцию про наследие конструктивизма в современном строительстве, и применение основных его принципов на примере жилого комплекса "ЗИМ Галерея".

Основным акцентом всей презентации стал рассказ об архитектурной доминанте всего проекта — галерейном Доме искусств. Самый известный "представитель" этого класса эпохи конструктивизма — Дом Наркомфина в Москве архитектора Моисея Гинзбурга и стал главным источником вдохновения для авторов архитектурной концепции ЖК "ЗИМ Галерея".

После презентации участники мероприятия обменялись мнениями, подискутировали, но основные реплики приберегли для экскурсии по стройке. Девелопер организовал для участников программы архитекторы.рф посещение уже построенного под крышу галерейного дома, чтобы можно было своими глазами увидеть, как выглядят знаменитые квартиры-ячейки, как ощущаются окна 4,6 м и потолки 5 м высотой.

Финальной точкой встречи стала экскурсия в культурный центр "ЗИМ Галерея" — пространство, созданное девелопером в продолжении концепции жилого комплекса, чтобы не только резиденты проекта, но и все жители города могли принимать активное участие в формировании культурной городской повестки, посещать выставки, лекции и знакомиться с локальными и столичными художниками.