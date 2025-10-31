В Самаре возобновили обсуждение вопроса о строительстве жилья для дольщиков на Вольской

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Самары рассмотрела предложение о введении новой территориальной зоны Ц-6 и ее установлении в границах земельного участка по ул. Вольской, 40. По соглашению с минстроем инвестор должен построить там жилье для дольщиков.
На ул. Вольской, 40 находилась школа-интернат № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2000-х здание передали Самарской академии государственного и муниципального управления, которая занимала его до 2012 года. Затем объект был заброшен и снесен.
В 2022 г. власти решили реализовать на данной территории площадью почти 33 тыс. кв. м масштабный инвестпроект. Был организован конкурс по определению инвестора, который, получив участок, должен был предоставить жилье дольщикам КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.
Победителем стало ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка.
Компания взяла на себя обязательство предоставить дольщикам 5,7 тыс. км. м жилья в 2022–2023 годах. Однако реализация проекта зависла на этапе согласования параметров застройки. "Донстрой" планировал возвести жилые дома высотой 17-23 этажей с паркингами и встроенным нежилыми помещениями.
В 2023 г. мэрия согласовала многоэтажную застройки части участка площадью 14988 кв. метров. По остальной территории застройщик "Донстрой" получил отказ, так как она находится в территориальной зоне Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения), в которой ПЗЗ не предусматривают возможность многоэтажной застройки. Поэтому и поступило предложение о смене зонирования.
"Во время обсуждения городская комиссия поддержала установление для зоны Ц-6 основного вида разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка". Министерство градостроительной политики Самарской области, в свою очередь, предложило альтернативный вариант — сохранить статус общественно-деловой зоны с возможностью размещения жилья как условно-разрешенного вида использования. Это позволит инвестору в будущем показать городской комиссии всю инфраструктуру проекта, в том числе места расположения детских садов, школ. Эти данные смогут стать обоснованием решения о предоставление условного вида. Параметры для вводимой зоны будут установлены в сопоставимых пределах с аналогичными территориями, что позволит избежать точечных решений и сохранить целостность городской среды", — отметили в министерстве.
Ведомство планирует продолжить диалог с городом и инвестором для поиска взвешенного решения, чтобы обеспечить баланс интересов жителей, бизнеса и города. При этом минград и будет принимать окончательное решение.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.