Минстрой изменил условия инвестпроекта на ул. Вольской в Самаре для обманутых дольщиков

Министерство строительства Самарской области переобъявило конкурс на поиск застройщика для реализации инвестиционного проекта с предоставлением компенсационной площадки на ул. Вольской, 40.
Напомним, минстрой ищет застройщика, который за предоставление двух участков общей площадью почти 33 тыс. кв. м на ул. Вольской между Средне-Садовой и XXII Партсъезда, удовлетворит права обманутых дольщиков нескольких объектов. Планируется, что инвестор предоставит жилье дольщикам КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.
В четверг, 17 февраля, было опубликовано извещение о новых условиях конкурса. Так, если в предыдущей редакции инвестор должен обеспечить обманутых дольщиков жильем площадью не менее 4,4 тыс. кв. м до конца 2023 г., то в новой не менее 1,6 тыс. кв. м жилья инвестор должен предоставить уже до конца 2022 г., а остальной объем до конца 2023 года.
Итоги конкурса планируется подвести 23 марта этого года.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍