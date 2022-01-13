На ул. Вольской в Самаре реализуют инвестпроект для обманутых дольщиков

Министерство строительства Самарской области объявляет конкурс на поиск застройщика для реализации инвестиционного проекта с предоставлением компенсационной площадки на ул. Вольской, 40. Инвестор должен удовлетворить права обманутых дольщиков нескольких объектов.

В частности, жилье получат пострадавшие соинвесторы КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.

Победителю отдадут в аренду два участка общей площадью почти 33 тыс. кв. м на ул. Вольской между Средне-Садовой и XXII Партсъезда. Территория с историей: здесь находилась школа-интернат №4 для детей-сирот, в 2000-х гг. здание передали Самарской академии государственного и муниципального управления (САГМУ), которая находилась здесь до 2012 года. В 2017 г. власти решили сдать участок в аренду под жилую застройку.

Инвестор должен обеспечить обманутых дольщиков жильем площадью не менее 4,4 тыс. кв. м до конца 2023 года. Итоги конкурса подведут 24 февраля.