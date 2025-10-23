Застройщики признали невыгодным строительство арендного жилья

В Самарской области необходимо строить арендное жилье. Такое мнение прозвучало на заседании профильной комиссии региональной общественной палаты (ОП) в четверг, 23 октября.

"Такое жилье необходимо для поддержки учителей, врачей. Принцип такой, что часть стоимости аренды покрывает бюджет. И по истечении определенного срока граждане могут выкупить такое жилье. Не раз этот вопрос поднимали перед правительством Самарской области, но раз строительство не ведется, значит, условия не созданы. Неинтересно вам развитие этого направления?", — обратился член ОП Виктор Часовских к представителям компаний-застройщиков.

Свое мнение по данному вопросу высказал директор ООО СЗ "Шард" (возводит дома в микрорайоне Волгарь) Андрей Кривоносенко. По его словам, финансировать строительство арендного жилья должны либо муниципальные, либо областные власти. Если застройщик делает это по своей инициативе, то и содержание жилья ложится на его плечи, что невыгодно. Поддержала эту позицию и представитель корпорации "Кошелев", которая возводит микрорайон Кошелев-Парк в Волжском районе.

"Возможно, нужно разработать специальную программу", — добавил Андрей Кривоносенко.

Члены ОП приняли решение направить обращение в правительство Самарской области о необходимости создания условий строительства арендного жилья. По их мнению, это позволит не только поддержать врачей и учителей, но и привлечь кадры в медицину и образование. Воспользоваться таким механизмом, по словам общественников, могут и промышленные предприятия, и те же застройщики. В обеих сферах сейчас наблюдается дефицит кадров.

Арендное жилье в Самаре строили для сотрудников ПАО "ОДК-Кузнецов". В 2018 году заселили дом на 154 квартиры. Он расположен на Заводском шоссе. Половину стоимости аренды компенсировал завод, но вскоре он свернул программу.