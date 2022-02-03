"ОДК-Кузнецов" сворачивает проект арендного жилья для сотрудников

ПАО "ОДК-Кузнецов" намерено поменять статус арендного дома, построенного несколько лет назад для сотрудников предприятия. Об этом стало известно на встрече работников предприятия с депутатом Государственной думы Александром Хинштейном.

154 семьи попросили парламентария оказать содействие в продлении договоров аренды на квартиры в данном доме с целью дальнейшего выкупа жилья.

"Предприятие выводит наш дом из перечня арендного жилья, а нам бы хотелось остаться в нем жить и далее, приватизировав квартиры. Предлагают выкупить жилье в ипотеку на очень невыгодных условиях. Только первоначальный взнос должен составить 400 тысяч рублей. Вряд ли у кого-то из наших работников есть такие деньги. Нам бы хотелось, чтобы была реализована схема аренды жилья с последующим выкупом, ведь за четыре года мы уже заплатили 60 млн руб., просто арендуя эти квартиры", - рассказал один из жильцов.

Глава городского департамента управления имуществом Андрей Белоклоков пояснил, что дом изначально был построен как арендный и сегодня принадлежит ПАО "Кузнецов". При этом средства на его строительство были затрачены из бюджета.

Александр Хинштейн предложил жителям подготовить коллективное обращение с подробным изложением ситуации, после чего он направит обращение в ПАО "Кузнецов" и региональный минпром.

"Сейчас нам необходимо понять алгоритм действий. Либо средства, затраченные на строительство дома, будут возвращены предприятием в бюджет Самарской области, либо "арендное здание" должно быть передано в собственность Самарскому региону, и далее уже структуры власти будут заключать договоры с жителями на пользование жильем. В любом случае люди не должны оказаться на улице. Нам необходимо найти тот путь, который устроит большинство жителей", - заявил депутат.

Напомним, арендный дом на 154 квартиры расположен на Заводском шоссе. Он был заселен в 2018 году. Сообщалось, что половину стоимости аренды сотрудникам будет компенсировать "ОДК-Кузнецов".