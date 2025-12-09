Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества

Во вторник, 9 декабря, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня Героев Отечества.
Телебашня в Самаре окрасится в цвета российского триколора. На медиафасаде отобразятся надписи "9 декабря — День Героев Отечества", изображения медалей. Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления темноты до 24-00.
Тематические световые шоу также пройдут на башнях Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Иркутска, Калининграда, Костромы, Кызыла, Мурманска, Нальчика, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Симферополя, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска и других городов.
День Героев Отечества — дань государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград: званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. День Героев Отечества напрямую связан с днём георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи 26 ноября по старому стилю. После перехода на григорианский календарь эта дата соответствует 9 декабря.
В 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия с четырьмя степенями. После 1917 года орден упразднили, но в 1943 году появился орден Славы с аналогичной цветовой гаммой. Полноценное возрождение ордена Святого Георгия состоялось в 2000 году, а с 2007 года он стал частью символики праздника.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.