Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День Героев Отечества

Во вторник, 9 декабря, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня Героев Отечества.

Телебашня в Самаре окрасится в цвета российского триколора. На медиафасаде отобразятся надписи "9 декабря — День Героев Отечества", изображения медалей. Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления темноты до 24-00.

Тематические световые шоу также пройдут на башнях Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Иркутска, Калининграда, Костромы, Кызыла, Мурманска, Нальчика, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Саранска, Саратова, Симферополя, Тамбова, Твери, Тулы, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска и других городов.

День Героев Отечества — дань государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград: званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, орденов Славы и Святого Георгия. День Героев Отечества напрямую связан с днём георгиевских кавалеров, который отмечался в Российской империи 26 ноября по старому стилю. После перехода на григорианский календарь эта дата соответствует 9 декабря.

В 1769 году Екатерина II учредила орден Святого Георгия с четырьмя степенями. После 1917 года орден упразднили, но в 1943 году появился орден Славы с аналогичной цветовой гаммой. Полноценное возрождение ордена Святого Георгия состоялось в 2000 году, а с 2007 года он стал частью символики праздника.