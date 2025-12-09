Не нашлось желающих купить усадьбу одного из первых самарских олигархов Звягина

Торги по продаже усадьбы бизнесмена и политика Геннадия Звягина признаны несостоявшимися. Об этом говорится в официальном опубликовании.

Известно, что на аукцион просто не заявилось ни одного участника. Согласно опубликованным данным, начальная цена контракта составляла 27 млн руб., а шаг торгов — 2,7 млн.

Напомним, комплекс продается в рамках банкротства Виктории Звягиной, которая, судя по всему, является дочерью Геннадия Звягина. Выставленные на продажу участки представляют собой единую территорию в 3 га на берегу реки Большой Кинель. На территории имеются озеро, часовня, конюшня, хозпостройки, гостевые дома. На момент продажи земельные участки использовали в качестве рекреационных участков, коммуникации подключены.

Центральным объектом является четырехэтажный дом 1999 г. постройки площадью 455 кв. м.

"Местоположение: Самарская область, Кинельский р-н, массив Гвардейцы, СДТ "Газовик", ул. Центральная, уч. 106", — указано в описании лота.

Интересно, что в интерьерах усадьбы остались портреты Геннадия Звягина.

Банкротство Виктории Звягиной было инициировано Асей Дудиной, которая заявила требования более чем на 32 млн рублей. 28 октября 2024 г. правопреемником Дудиной был признан Максим Докучаев.

Интересно, что Ф.И.О. Докучаева совпадают с Ф.И.О. бывшего сотрудника ФСБ, который фигурировал в коррупционном скандале. Силовика Докучаева уволили после того, как было возбуждено дело по статье УК РФ "Предложение посредничества во взяточничестве" в отношении теперь уже тоже бывшего главы департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова. Последнего задержали в 2017 г. после получения 2,5 млн руб. от чиновника Реналя Мязитова. По версии следствия, Рубаков обещал Мязитову передать деньги "дальше" и тем самым решить вопрос о непривлечении Мязитова к уголовной ответственности по делу о незаконном получении субсидий за контроль над объектами регионального значения. Еще одним посредником должен был выступить Докучаев, который в итоге получил два с половиной года колонии.

Геннадий Звягин родился 24 марта 1949 г. в городе Узловая Тульской области. В 1972 г. окончил Ухтинский индустриальный институт по специальности "машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов", кандидат технических наук. Начинал трудовую деятельность слесарем-авторемонтником, затем работал в нефтегазодобывающем комплексе на Севере СССР инженером, начальником линейно-эксплуатационной службы аварийно-восстановительного поезда. В 1984–1991 гг. — заместитель генерального директора ПО "Севергазпром", заместитель генерального директора ПО "Ухтатрансгаз" концерна "Газпром"; в 1991 г. возглавил Куйбышевское управление магистральных газопроводов (в дальнейшем — ООО "Самаратрансгаз").

Звягин был одним из самых значимых игроков как в политической жизни региона, так и в экономике. В 1994, 1997, 2002 гг. избирался депутатом Самарской губернской думы. В 2000 г. баллотировался в губернаторы Самарской области, в 2001 и 2006 гг. — в мэры Самары. Был председателем Самарского регионального отделения партии "Наш дом — Россия", а затем возглавил реготделение созданной тогдашним губернатором Константином Титовым Социал-демократической партии России. Был близок к ассоциации делового сотрудничества "Волгопромгаз", входил в совет директоров ЗАО АКБ "Газбанк".