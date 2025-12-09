В Самаре открывается уникальный музейно-дискуссионный проект "События. Вызовы. Общество"

Проект, не имеющий аналогов в России, призван стать платформой для диалога между властью, обществом и молодежью.

Он включает:

живой музей современной истории. Иммерсивная экспозиция с подлинными артефактами, посвященными специальной военной операции;

открытую дискуссионную площадку. Современное пространство для обсуждения актуальных вопросов с возможностью прямых включений с федеральными экспертами;

канал влияния гражданского общества. Механизм обратной связи, позволяющий систематизировать инициативы НКО и профсоюзов и транслировать их в органы власти.

Пространство оснащено современной техникой для проведения мероприятий, а информационное сопровождение обеспечивает специализированный ресурс "Победа навсегда" в социальной сети ВКонтакте.

"События. Вызовы. Общество" — это уникальная возможность для гражданского общества и власти совместно создавать новые устойчивые институты для работы с молодежью, формирования повестки и укрепления общественного согласия", — подчеркнул член Общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский.

На первое полугодие 2026 года запланирована серия мероприятий, которые будут посвящены поддержке защитников Отечества, сохранению исторической памяти, Году единства народов России и подготовке к выборам 2026 года.

Открытие пространства состоится 11 декабря в 12:00 (ул. Молодогвардейская, 60).