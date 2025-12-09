16+
Общество

В центре Самары временно ограничат движение

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"В связи с дорожными работами на пересечении ул.Галактионовская/ул.Ульяновская в направлении города, объезд автобусов маршрутов №№2, 23, 41,47, 50 осуществляется по ул.Галактионовской, ул.Вилоновской и далее по маршруту", - сообщает городской департамент транспорта.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал кубка губернатора по киберспорту

Финал кубка губернатора по киберспорту

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

