16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В гостях у "ЗИМ Галереи": Самару посетила делегация градостроителей со всей России С балконами-садами: вдоль Московского шоссе построят новый ЖК На строительство завода ветрогенераторов в Тольятти выделят 9 млрд рублей Дольщики попросили пустить с молотка имущество застройщика ЖК "Космолет" В Тольятти вынесли на слушания строительство высотки около стадиона "Труд"

Строительство Строительство и недвижимость

С балконами-садами: вдоль Московского шоссе построят новый ЖК

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 155
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональное министерство градостроительной политики согласовало архитектурно-градостроительный облик нового жилого комплекса в Самаре. Застройщиком является ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой. 

Фото: телеграм-канал министерства градостроительной политики Самарской области

Разместить ЖК планируют в 11-м квартале поселка Мехзавод — на участке площадью 10,1 тыс. кв. метров, который располагается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом находятся жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони".

На счету строительной компании "Вира" возведение таких ЖК как "Две реки" на стрелке Сухой Самарки и Татьянки, "Атмосфера" на ул. Гастелло, "Капитал" на пр. Карла Маркса. Также она реализует проект комплексного развития территории в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой. Почитайте подробности

Изначально "Вира-Плюс" планировала возведение высотного ЖК. Но на общественных обсуждения жители направили массу негативных отзывов о проекте. Среди претензий — увеличение нагрузки на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, инженерные сети, отсутствие информации о создании достаточного количества парковочных мест, снижение инсоляции соседних зданий. Также против стройки выступала структура, выполняющая гособоронзаказ для Министерства обороны РФ.

Теперь же, по информации минграда, планируется строительство 8-секционногог жилого дома средней этажности с одноэтажным подземным паркингом. Посмотрите эскизы. 

Среди ключевых решений специалисты министерства отметили:

  • фасады решены в лаконичном, современном стиле по индивидуальному проекту;
  • цветовая гамма: сочетание белой декоративной штукатурки и акцентов из желтого керамогранита, окна и витражи — темно-серые.
  • архитектурная подсветка фасада дополнительно подчеркивает контраст проектируемого объекта с существующим окружением, тем самым делая его доминантой в сложившемся градостроительном контексте;
  • рациональное зонирование: входы и выходы нежилых помещений обособлены от жилой части, коммерческие помещения на первых этажах обращены к улицам, что создает удобную и оживленную городскую среду.
  • все входы организованы на уровне земли, без ступеней, обеспечивая доступность для всех жителей. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2