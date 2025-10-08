С балконами-садами: вдоль Московского шоссе построят новый ЖК

Региональное министерство градостроительной политики согласовало архитектурно-градостроительный облик нового жилого комплекса в Самаре. Застройщиком является ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой.

Разместить ЖК планируют в 11-м квартале поселка Мехзавод — на участке площадью 10,1 тыс. кв. метров, который располагается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом находятся жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони".

Изначально "Вира-Плюс" планировала возведение высотного ЖК. Но на общественных обсуждения жители направили массу негативных отзывов о проекте. Среди претензий — увеличение нагрузки на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, инженерные сети, отсутствие информации о создании достаточного количества парковочных мест, снижение инсоляции соседних зданий. Также против стройки выступала структура, выполняющая гособоронзаказ для Министерства обороны РФ.

Теперь же, по информации минграда, планируется строительство 8-секционногог жилого дома средней этажности с одноэтажным подземным паркингом. Посмотрите эскизы.

Среди ключевых решений специалисты министерства отметили: