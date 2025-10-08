С балконами-садами: вдоль Московского шоссе построят новый ЖК

Региональное министерство градостроительной политики согласовало архитектурно-градостроительный облик нового жилого комплекса в Самаре. Застройщиком является ООО "Специализированный застройщик "Вира-Плюс" Зульфии Халлиуловой.
Разместить ЖК планируют в 11-м квартале поселка Мехзавод — на участке площадью 10,1 тыс. кв. метров, который располагается в районе пересечения Московского шоссе и ул. Банной. Сейчас там пустырь. Рядом находятся жилые дома и гаражи, со стороны Московского шоссе — гостиница и ресторан "Мацони".
Изначально "Вира-Плюс" планировала возведение высотного ЖК. Но на общественных обсуждения жители направили массу негативных отзывов о проекте. Среди претензий — увеличение нагрузки на общественный транспорт, дорожную и социальную инфраструктуру, инженерные сети, отсутствие информации о создании достаточного количества парковочных мест, снижение инсоляции соседних зданий. Также против стройки выступала структура, выполняющая гособоронзаказ для Министерства обороны РФ.
Теперь же, по информации минграда, планируется строительство 8-секционногог жилого дома средней этажности с одноэтажным подземным паркингом. Посмотрите эскизы.
Среди ключевых решений специалисты министерства отметили:
- фасады решены в лаконичном, современном стиле по индивидуальному проекту;
- цветовая гамма: сочетание белой декоративной штукатурки и акцентов из желтого керамогранита, окна и витражи — темно-серые.
- архитектурная подсветка фасада дополнительно подчеркивает контраст проектируемого объекта с существующим окружением, тем самым делая его доминантой в сложившемся градостроительном контексте;
- рациональное зонирование: входы и выходы нежилых помещений обособлены от жилой части, коммерческие помещения на первых этажах обращены к улицам, что создает удобную и оживленную городскую среду.
- все входы организованы на уровне земли, без ступеней, обеспечивая доступность для всех жителей.
На счету строительной компании "Вира" возведение таких ЖК как "Две реки" на стрелке Сухой Самарки и Татьянки, "Атмосфера" на ул. Гастелло, "Капитал" на пр. Карла Маркса. Также она реализует проект комплексного развития территории в границах ул. Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой. Почитайте подробности.