В Самаре забраковали проект строительства высотки напротив диагностического центра

Министерство градостроительной политики Самарской области отказал ООО "ОПТИ" в согласовани высотной застройки в столице региона. Компания планировала построить многоэтажный ЖК на ул. Мяги, 10а, напротив диагностического центра.

По указанному адресу располагается офисное здание, а перед ним - заброшенный недострой. Вероятно, именно его "ОПТИ" и хотело доделать. Согласно представленному проекту, планировалось возвети двухсекционный 23-этажный дом на 230 квартир, а также обустроить 247 парковочных мест (232 на подземной стоянке, 15 - на открытой), спортивные и детские площадки, зоны релакса и отдыха. Также предполагалось озеленение.

Во время общественных обсуждений количество сторонников и противников проекта оказалось примерно одинаковым: 151 против 156. Почитайте отзывы. Министерство градостроительной политики поддержало большинство и отказало в согласовании многоэтажной застройки.

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством РФ", - говорится в приказе ведомства.