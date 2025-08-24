16+
В Самаре забраковали проект строительства высотки напротив диагностического центра Владельцу ТЦ "Парк Хаус" вновь отказали в строительстве высоток на парковке Новый формат развития: эксперты о разработке Генплана и ПЗЗ Самары Сбер: какими эксперты видят будущее рынка недвижимости и строительной сферы В Самаре на 5-й просеке около оз. Леснуха планируют построить 56 домов

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре забраковали проект строительства высотки напротив диагностического центра

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство градостроительной политики Самарской области отказал ООО "ОПТИ" в согласовани высотной застройки в столице региона. Компания планировала построить многоэтажный ЖК на ул. Мяги, 10а, напротив диагностического центра.

Фото: ООО ГК "ОПТИ"

По указанному адресу располагается офисное здание, а перед ним - заброшенный недострой. Вероятно, именно его "ОПТИ" и хотело доделать. Согласно представленному проекту, планировалось возвети двухсекционный 23-этажный дом на 230 квартир, а также обустроить 247 парковочных мест (232 на подземной стоянке, 15 - на открытой), спортивные и детские площадки, зоны релакса и отдыха. Также предполагалось озеленение.

Во время общественных обсуждений количество сторонников и противников проекта оказалось примерно одинаковым: 151 против 156. Почитайте отзывы. Министерство градостроительной политики поддержало большинство и отказало в согласовании многоэтажной застройки.

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством РФ", - говорится в приказе ведомства.

ООО ГК «ОПТИ» работает с 2002 года. Компания строила офисный центр на ул. Мяги, 10а, и сейчас занимается управлением недвижимостью. Владельцем является Ирина Курьянова, директором - Анна Батаева. Другого бизнеса у них нет. Зато у бывшего собственника компании - Василия Дегтярева - было ООО "Опти-Телеком", которое работало в Самаре как интернет-провайдер. На данный момент фирма ликвидирована. 

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

