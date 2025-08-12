16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на 5-й просеке около оз. Леснуха планируют построить 56 домов ВСК поддержала форум "Строим Будущее России" и кинофестиваль "Антарес" Жителей пяти улиц Самары расселят в рамках КРТ с 2026 по 2029 год "Пространство для жизни": застройщики получили поддержку Сбера на сумму более 34 млрд рублей Авито: строительные франшизы, туризм и ПВЗ — самый востребованный бизнес в Самаре

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре на 5-й просеке около оз. Леснуха планируют построить 56 домов

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре проходят общественные обсуждения по проекту строительства на 5-й просеке 56 домов, которые заявляются, как туристические объекты.

Фото: nspd.gov.ru

Заявителем выступает Л. Г. Позднышев - вероятно, бизнесмен Леонид Позднышев, который известен как владелец ООО "Евробетон" и последний директор  ООО "Патио", оставившего после себя проблемный недострой на ул. Ленинской, д. 285–299. 

Позднышев просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования двух земельных участков "туристическое обслуживание" в массиве "ЗИМ". Общая площадь территории составляет 10,2 тыс. кв. м. Участки находятся за озером Леснуха по склону к Волге. 

Из приложенной схемы следует, что "дома отдыха и туризма" будут находиться на участках от 2 до 4 соток. Проект навевает ассоциации с коттеджным поселком.

Схема застройки, приложенная к материалам для общественных обсуждений

Обсуждения продлятся до 16 августа.

Напомним, 5-я просека - одна из самых плотно застроенных территорий Самары. Там проживает около 25 тыс. человек. Они неоднократно выражали недовольство планами дальнейшей застройки и бездействием властей по обеспечению жителей учебными заведениями и поликлиникой.

В конце прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев ввел запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года. Также он пообещал построить до сентября 2029 г. не только детсад и школы, но и поликлинику, а также спортобъект. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31