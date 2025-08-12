В Самаре на 5-й просеке около оз. Леснуха планируют построить 56 домов

В Самаре проходят общественные обсуждения по проекту строительства на 5-й просеке 56 домов, которые заявляются, как туристические объекты.

Заявителем выступает Л. Г. Позднышев - вероятно, бизнесмен Леонид Позднышев, который известен как владелец ООО "Евробетон" и последний директор ООО "Патио", оставившего после себя проблемный недострой на ул. Ленинской, д. 285–299.

Позднышев просит предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования двух земельных участков "туристическое обслуживание" в массиве "ЗИМ". Общая площадь территории составляет 10,2 тыс. кв. м. Участки находятся за озером Леснуха по склону к Волге.

Из приложенной схемы следует, что "дома отдыха и туризма" будут находиться на участках от 2 до 4 соток. Проект навевает ассоциации с коттеджным поселком.

Схема застройки, приложенная к материалам для общественных обсуждений

Обсуждения продлятся до 16 августа.

Напомним, 5-я просека - одна из самых плотно застроенных территорий Самары. Там проживает около 25 тыс. человек. Они неоднократно выражали недовольство планами дальнейшей застройки и бездействием властей по обеспечению жителей учебными заведениями и поликлиникой.

В конце прошлого года губернатор Вячеслав Федорищев ввел запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года. Также он пообещал построить до сентября 2029 г. не только детсад и школы, но и поликлинику, а также спортобъект.