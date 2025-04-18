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Образование Общество

На 5-й Просеке построят еще одну школу и детский сад: карта

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары разработает проект планировки территории на 5-й просеке. Это необходимо для строительства образовательных учреждений.

Фото: nspd.gov.ru

Выбор пал на участок, который находится между одним из корпусов 26-й школы и лицеем "Спутник". Его площадь составляет 5,29 га.

26-ая школа была построена в 2020-2022 годах. Сейчас у нее два корпуса. В общей сложности они рассчитаны на 1450 учеников. 

"На участке планируется строительство общеобразовательной школы на 650 мест и детского сада на 240 мест", — говорится в распоряжении департамента.

На разработку проекта ведомство взяло один год. Сейчас депстрой принимает предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. Направить их можно в течение одного месяца по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

5-я просека - одна из самых плотно застроенных территорий Самары. Там проживают около 25 тыс. человек. Они неоднократно выражали недовольство планами дальнейшей застройки и бездействием властей по обеспечению жителей учебными заведениями и поликлиникой.

ГК "Берег" планировала построить несколько жилых высоток на Пятой просеке около озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС. Жители собрали подписи против, а прокуратура в суде добилась признания незаконным разрешения на строительство.

Затем надзорное ведомство обратилось в суд с требованием отобрать у застройщика участок.

Параллельно с этими событиями прокуратура Самары требовала от администрации города обеспечить социальными объектами недавно застроенные микрорайоны, в том числе на Пятой просеке. Мэрия не спешила, и с лета 2023 г. не смогла даже разработать планировочную документацию для новых образовательных учреждений. В итоге в феврале 2024 г. Ленинский районный суд Самары обязал администрацию города изъять участки для строительства 21 учреждения образования и, наконец, сделать планировку. В СУ СК России по Самарской области расследуется уголовное дело, связанное с этой ситуацией, и организована процессуальная проверка. 

В конце прошлого года региональные власти решили принять кардинальные меры. Губернатор  Вячеслав Федорищев ввел запрет на любое строительство многоквартирных домов в районе 5-й просеки на ближайшие три года. Также он пообещал построить до сентября 2029 г. не только детсад и школы, но и поликлинику, а также спортобъект. 

Также в генплан Самары внесли площадки для строительства детсадов и школ. Посмотрите список.

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