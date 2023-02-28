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Прокуратура хочет лишить "Берег-П" части участка в районе 5-й просеки

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары подала в Октябрьский районный суд иск о признании отсутствующим права собственности ООО "Специализированный застройщик "Берег-П" на часть земельного участка и о возврате его в собственность РФ.

Фото: https://twitter.com/5prosekaS

Ранее во время проверки надзорное ведомство обнаружило, что принадлежащий "Берег-П" участок около озера Леснуха в микрорайоне 5-я Просека частично располагается вдоль береговой линии. Участок пересекает границы береговой полосы водного объекта в размере 733,7 кв. метра.

Судебное разбирательство по этому делу назначено на 4 апреля.

Напомним, ранее по инициативе прокуратуры суд признал незаконным разрешение минстроя на возведение высотки на 5-й просеке. "Берег" планировал построить в непосредственной близости от озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС четыре восьмиэтажных жилых дома и надземный паркинг. Проект вызвал негативную реакцию жителей и без того плотно застроенного района.

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