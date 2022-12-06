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Суд признал незаконным разрешение минстроя на возведение высотки на Пятой просеке

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд удовлетворил административный иск прокурора о признании незаконным разрешения регионального министерства строительства на возведение многоквартирного жилого дома на Пятой просеке, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

"Основанием иска стало нарушение принципа обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения при выдаче разрешение на строительство очередного дома", — отмечает надзорное ведомство.

Возведение многоквартирного дома неизбежно привело бы к существенному увеличению нагрузки на уже имеющиеся в районе учреждения данной категории. При таких условиях отсутствие необходимой социальной инфраструктуры для потенциальных жильцов нового дома неизбежно влечет нарушение прав, в том числе уже проживающих в районе застройки жителей.

Прокуратура в интересах горожан обратилась в суд. Суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме.

Ранее, в августе 2022 г., прокуратура Самарской области направила в Ленинский районный суд Самары иск с требованием отменить разрешение на строительство ЖК "Омега" на 5-й просеке.

Напомним, ГК "Берег" планирует построить ЖК в непосредственной близости от озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС несколько жилых домов. Однако проект вызвал негативную реакцию жителей и без того плотно застроенного района.

Под соответствующим обращением к городским и областным властям было собрано более 2 тыс. подписей. Также прошла встреча жителей с представителями застройщика, на которой было решено продолжить диалог. Однако позже стало известно, что минстрой выдал разрешение на строительство.  

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Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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