Жители 5-просеки не одобрили строительство новых высоток

В четверг, 17 марта, депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн встретился с жителями 5-й просеки. Главной темой встречи стало обсуждение строительства ЖК "Омега", планируемое ГК "Берег". На встрече также присутствовали представители регионального минстроя, компании-застройщика, городской и районной администрации.

Напомним, ГК "Берег" планирует построить высотки в непосредственной близости от озера Леснуха, лицея "Спутник" и НФС. На такой проект множество людей отреагировали негативно. В конце 2021 г. представители группы инициативных жителей 5-й просеки побывали на личном приеме у Александра Хинштейна и попросили помочь не допустить строительства. Также было собрано более 2 тыс. подписей под соответствующим обращением к городским и областным властям.

Жители жалуются на нехватку в их районе инфраструктуры: детских садов, школ, мест для отдыха, медицинских учреждений. Люди недовольны тем, что район и без того густонаселен и живут они как в "каменном лесу". Также жители волнуются, что стройка может нанести вред озеру Леснуха.

Отметим, что в 2018 г. на 5-просеке планировалось возвести три 24-этажных дома, но благодаря неравнодушным жителям и Александру Хинштейну вместо высоток построили школу.

Встреча Александра Хинштейна с жителями прошла в одном из помещений той самой школы. Зал был заполнен, многие стояли вдоль стен и в дверных проемах. "Если бы тогда в 2018 году это движение не началось, этой школы бы здесь не было, потому что ее не существовало в планах, вообще. Я рад тому, что сейчас у нас строится второй корпус, который должен заработать с 1 сентября, нового учебного года." — Александр Хинштейн.

На минувшей неделе в Самарской губернской думе проходило заседание, на которых застройщик уверял, что все вопросы с жителями 5-й просеки урегулированы и больше ничего не препятствует строительству.

"Для меня, как для вашего депутата, приоритетом является позиция большинства людей. Так, как большинство людей решит относительно этой стройки, такую позицию я и мои коллеги из органов власти и управления будем занимать, - заверил Александр Хинштейн. - При встрече с Александром Катиным — президентом и совладельцем группы компаний "Берег", я ему сказал, что пока вы не найдете языка и понимания с людьми я сделаю все от меня зависящее, использую все имеющиеся у меня полномочия, предусмотренные законом, для того чтобы никакой стройки не допустить. Если же вы договариваетесь с жителями и они вас поддержат — значит так тому и быть".

Представитель застройщика представил проект ЖК, которым предусмотрены четыре 8-этажных жилых дома, надземный паркинг, детские и спортивно-игровые площадки, пешеходный бульвар с озеленением. Процент застройки составит 28%, с одним парковочным местом на квартиру. Основной въезд и выезд с целью разуплотнения существующих внутриквартальных дорог планируется на ул. Советской Армии в сторону НФС.

Также "Берег" подтвердил готовность безвозмездно передать в муниципальную собственность площадь 600 кв. м под размещение детского сада в ЖК, а также участков под размещение полноразмерного детского сада на 200 мест.

По вопросам из зала стало понятно, что больная тема для этого района наличие инфраструктуры. "На нашей территории иного места для поликлиники не будет. Если вы сейчас построите тут дома, то другого шанса на постройку в нашем районе детского садика, поликлиники не будет, совсем. Других мест здесь нет," - заявил один из выступавших.

Общий лейтмотив выступления жителей — они не против ГК "Берег", но против строительства именно жилых домов. Им хотелось бы видеть на этом месте социальные объекты.

При голосовании менее 20 людей поддержали проект и около 50 человек выступили против, остальные воздержались от ответа. Также Александру Хинштейну были переданы 3 тыс. подписей от жителей 5-й просеки, выступающих против застройки.

Александр Хинштейн предложил продолжить диалог и посмотреть возможность использования этого земельного участка для иных целей и вновь встретится.