Конфликт с застройкой на 5-й просеке: власти разбираются с зонированием

В Самаре продолжается противостояние жителей 5-й просеки и ГК "Берег", которая планирует возвести на этой территории ЖК "Омега". 30 ноября для разрешения конфликта представители сторон собрались на личном приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна.

На встрече присутствовали и представители городской власти. Их претензии к строителям заключаются в том, что при доработке проекта застройки выкупленного участка были внесены поправки, касающиеся сокращения санитарно-защитной зоны. Но изменение предельно допустимых значений оказалось не согласованным с Роспотребнадзором.

Строителям предложили для реализации их проекта выбрать другой участок в городе. Но их такая перспектива не устраивает, так как ими уже понесены значительные материальные затраты, связанные с подготовкой к строительству. К тому же они действовали согласно условиям зонирования городских земель, покупали участок именно под застройку жилыми домами повышенной этажности. И тут выяснилось, что перевод участка, обозначенный на Генплане 2001 г. как зона Ж-3, в зону Ж-5 не отражен ни в одном документе.

Местные жители категорически против уплотнительной застройки, так как в микрорайоне и без того острая нехватка социальных объектов. Недавно построенная школа уже заполнена, поликлиники нет, к тому же жители с нетерпением ждут обустройства рекреационной зоны вокруг небольшого озера Леснуха. Всем этому не суждено будет сбыться, если ГК "Берег" начнет строительство четырех многоэтажек и паркинга.

Жители выступили против строительства 24-этажных домов на 5-й просеке В Самаре разгорается очередной скандал вокруг планов по строительству нового жилого комплекса. На этот раз речь идет о возведении трех 24-этажных жилых домов на 5-й просеке в районе домов №№ 6в и 6б, недалеко от "Комплекса дачи Головкина" и НФС-1. По данным Волга Ньюс, строить их планирует группа компаний "Берег".

Как заявил Александр Хинштейн, он намерен отстаивать интересы большинства жителей 5-й просеки, тем более что его личное мнение совпадает с их требованиями. "Мы обсуждали данную ситуацию с губернатором Самарской области, и с главой Самары, и с владельцами участка. На наш взгляд, самым оптимальным решением было бы строительство рядом с высотками объекта социальной инфраструктуры — школы или поликлиники — с его последующим выкупом регионом или городом. Но совершенно точно — я против строительства нового высотного жилья на Пятой просеке. Вся беда в том, что в этом районе не осталось практически ни одного свободного участка земли, чтобы у власти появилась возможность построить там хотя бы один социальный объект", — отметил депутат. Он пообещал обратиться в городскую прокуратуру, чтобы там разобрались с законностью изменения в зонировании.

Напомним, это не первая попытка ГК "Берег" освоить данный участок. В 2018 г. был анонсирован проект строительства трех 24-этажек. Однако они не были реализованы из-за протестов местных жителей.