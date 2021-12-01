Конфликт с застройкой на 5-й просеке: власти разбираются с зонированием

В Самаре продолжается противостояние жителей 5-й просеки и ГК "Берег", которая планирует возвести на этой территории ЖК "Омега". 30 ноября для разрешения конфликта представители сторон собрались на личном приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна.
На встрече присутствовали и представители городской власти. Их претензии к строителям заключаются в том, что при доработке проекта застройки выкупленного участка были внесены поправки, касающиеся сокращения санитарно-защитной зоны. Но изменение предельно допустимых значений оказалось не согласованным с Роспотребнадзором.
Строителям предложили для реализации их проекта выбрать другой участок в городе. Но их такая перспектива не устраивает, так как ими уже понесены значительные материальные затраты, связанные с подготовкой к строительству. К тому же они действовали согласно условиям зонирования городских земель, покупали участок именно под застройку жилыми домами повышенной этажности. И тут выяснилось, что перевод участка, обозначенный на Генплане 2001 г. как зона Ж-3, в зону Ж-5 не отражен ни в одном документе.
Местные жители категорически против уплотнительной застройки, так как в микрорайоне и без того острая нехватка социальных объектов. Недавно построенная школа уже заполнена, поликлиники нет, к тому же жители с нетерпением ждут обустройства рекреационной зоны вокруг небольшого озера Леснуха. Всем этому не суждено будет сбыться, если ГК "Берег" начнет строительство четырех многоэтажек и паркинга.
Как заявил Александр Хинштейн, он намерен отстаивать интересы большинства жителей 5-й просеки, тем более что его личное мнение совпадает с их требованиями. "Мы обсуждали данную ситуацию с губернатором Самарской области, и с главой Самары, и с владельцами участка. На наш взгляд, самым оптимальным решением было бы строительство рядом с высотками объекта социальной инфраструктуры — школы или поликлиники — с его последующим выкупом регионом или городом. Но совершенно точно — я против строительства нового высотного жилья на Пятой просеке. Вся беда в том, что в этом районе не осталось практически ни одного свободного участка земли, чтобы у власти появилась возможность построить там хотя бы один социальный объект", — отметил депутат. Он пообещал обратиться в городскую прокуратуру, чтобы там разобрались с законностью изменения в зонировании.
Напомним, это не первая попытка ГК "Берег" освоить данный участок. В 2018 г. был анонсирован проект строительства трех 24-этажек. Однако они не были реализованы из-за протестов местных жителей.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!