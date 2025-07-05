16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах определены лауреаты "Вернулся дух фестиваля": гости и участники всероссийского фестиваля бардовской песни делятся впечатлениями На всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах сегодня определятся лауреаты Виктор Сойфер: "Прости, Валерий, бывших друзей, которые разменяли твое славное имя на деньги" В Тольятти пройдет фестиваль музыки и искусств "Тремоло"

Музыка Культура

На всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах определены лауреаты

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах подведены итоги конкурсной программы. Всего в конкурсе приняли участие около 150 авторов и исполнителей.

Фото: Фото предоставлено организаторами фестиваля

Победителями фестиваля стали:

  • в номинации "Авторы" — Наиля Коржак (г. Ульяновск) и Владимир Лисицын (г. Таруса, Калужской области);
  • в номинации "Дуэты и ансамбли" — дуэт Сергей Сушков и Наталья Покаржевская (г. Казань);
  • в номинации "Поэты" — Дмитрий Камынин (г. Самара), Сергей Селезнев (г. Ярославль);
  • в номинации "Исполнители" — Николай Осягин (г. Октябрьский, Башкортостан).

Призерами фестиваля стали:

  1. Длясин Дмитрий, г. Тольятти — "Лука Самарская" (автор)
  2. Родькина Татьяна, г. Ульяновск — "Жар-птица" Е. Фролова (исполнитель)
  3. Патов Владимир, г. Волгодонск Ростовской области — "Гоголь 21 век" ст. И. Клементьева (автор музыки)
  4. Ли Александр и Алиса, г. Волжский Волгоградской области — "Старые места" Карпычева — Ли (дуэты и ансамбли)
  5. Водогреев Алексей, г. Самара — "Домбайский вальс" Ю. Визбор (исполнитель)
  6. Гордеева Валентина, Камчатский край — "Четвертый месяц" (поэт)
  7. Носов Максим, г. Чебоксары — "С чего ты взял" П. Пиковский, исполнитель
  8. Родионов Лев, г. Самара — "Песня о песне" (автор)
  9. Ансамбль "Встречный ветер", г. Октябрьский, Башкортостан — "Под музыку Вивальди" Величанский, Берковский, Никитин (дуэты и ансамбли)
  10. Ансамбль "Жигули", г. Самара — "Вспомните, ребята" Сухарев, Берковский (дуэты и ансамбли).

Жюри фестиваля также выразило благодарность Высоцкой И.Н., руководителю ансамбля "Жигули" г. Самара и Коптилиной М.В., руководителю ансамбля "Встречный ветер" г. Октябрьский, Башкортостан.

Сегодня в 21:00 лауреаты примут участие в центральном мероприятии фестиваля — "Ночном концерте".

В последний фестивальный день пройдут заключительные концерты площадок "ЗА НАШУ ПОБЕДУ.80 ЛЕТ", "Кольский бугорок", Детско-юношеский проект, а также состоится торжественное закрытие фестиваля с концертом-посвящением Вадиму и Валерию Мищукам, Леониду Сергееву, Алексею Морозову.

Организаторами фестиваля выступает Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области при поддержке правительства Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:33 Поляну Грушинского фестиваля модернизируют за 130 млн рублей

Дорогое удовольствие...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 11:30 В Тольятти соберутся народные хоры со всей России

Знаковое мероприятие.

Oleg Zalyalov 21 февраля 2017 04:13 В филармонии отметили день рождения самарского органа

"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

Максим Волтушин 06 февраля 2017 20:31 С новогодним концертом в Самаре выступит вокальная группа "Пятеro"

Молодцы!

Константин Чуйков 30 октября 2016 07:03 В Самаре открылся музыкальный фестиваль "Маэстро марш"

Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Фото на сайте

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Как прошло выступление Валерия Гергиева в Самаре

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3