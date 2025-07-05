На всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах определены лауреаты

На всероссийском фестивале бардовской песни на Мастрюковских озерах подведены итоги конкурсной программы. Всего в конкурсе приняли участие около 150 авторов и исполнителей.

Победителями фестиваля стали:

в номинации "Авторы" — Наиля Коржак (г. Ульяновск) и Владимир Лисицын (г. Таруса, Калужской области);

в номинации "Дуэты и ансамбли" — дуэт Сергей Сушков и Наталья Покаржевская (г. Казань);

в номинации "Поэты" — Дмитрий Камынин (г. Самара), Сергей Селезнев (г. Ярославль);

в номинации "Исполнители" — Николай Осягин (г. Октябрьский, Башкортостан).

Призерами фестиваля стали:

Длясин Дмитрий, г. Тольятти — "Лука Самарская" (автор) Родькина Татьяна, г. Ульяновск — "Жар-птица" Е. Фролова (исполнитель) Патов Владимир, г. Волгодонск Ростовской области — "Гоголь 21 век" ст. И. Клементьева (автор музыки) Ли Александр и Алиса, г. Волжский Волгоградской области — "Старые места" Карпычева — Ли (дуэты и ансамбли) Водогреев Алексей, г. Самара — "Домбайский вальс" Ю. Визбор (исполнитель) Гордеева Валентина, Камчатский край — "Четвертый месяц" (поэт) Носов Максим, г. Чебоксары — "С чего ты взял" П. Пиковский, исполнитель Родионов Лев, г. Самара — "Песня о песне" (автор) Ансамбль "Встречный ветер", г. Октябрьский, Башкортостан — "Под музыку Вивальди" Величанский, Берковский, Никитин (дуэты и ансамбли) Ансамбль "Жигули", г. Самара — "Вспомните, ребята" Сухарев, Берковский (дуэты и ансамбли).

Жюри фестиваля также выразило благодарность Высоцкой И.Н., руководителю ансамбля "Жигули" г. Самара и Коптилиной М.В., руководителю ансамбля "Встречный ветер" г. Октябрьский, Башкортостан.

Сегодня в 21:00 лауреаты примут участие в центральном мероприятии фестиваля — "Ночном концерте".

В последний фестивальный день пройдут заключительные концерты площадок "ЗА НАШУ ПОБЕДУ.80 ЛЕТ", "Кольский бугорок", Детско-юношеский проект, а также состоится торжественное закрытие фестиваля с концертом-посвящением Вадиму и Валерию Мищукам, Леониду Сергееву, Алексею Морозову.