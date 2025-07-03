Продолжается прием работ на конкурс "СМИротворец-2025"

Прием работ на ХVII Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений стартовал в День России 12 июня.

Конкурс проводится в шести основных номинациях: "Телевидение", "Печать", "Интернет", "ЭТНОзвук" (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), "Детские и молодежные СМИ", "Нация победителей" (материалы, которые посвящены Году защитника Отечества, 80-летию Победы). Помимо основных номинаций также предусмотрена номинация для новых медиа "Блоги" и номинация для студентов профильных вузов "Поколение мультимедиа".

Окончание приема работ для СМИ — 1 октября.

СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более трех отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик — не более трех циклов/рубрик и до трех работ в каждом цикле/рубрике.

Материалы на конкурс предоставляют через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу "Авторские права") или по электронной почте konkurs@nazaccent.ru.

Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии полного (подстрочного) перевода или дубляжа на русский язык.

Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре в Москве.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте "СМИротворца".

ХVII Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" совместно с Гильдией межэтнической журналистики.