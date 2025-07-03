Продолжается прием работ на конкурс "СМИротворец-2025"

Прием работ на ХVII Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений стартовал в День России 12 июня.
Конкурс проводится в шести основных номинациях: "Телевидение", "Печать", "Интернет", "ЭТНОзвук" (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), "Детские и молодежные СМИ", "Нация победителей" (материалы, которые посвящены Году защитника Отечества, 80-летию Победы). Помимо основных номинаций также предусмотрена номинация для новых медиа "Блоги" и номинация для студентов профильных вузов "Поколение мультимедиа".
Окончание приема работ для СМИ — 1 октября.
СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более трех отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик — не более трех циклов/рубрик и до трех работ в каждом цикле/рубрике.
Материалы на конкурс предоставляют через специальную форму на официальном сайте с заполнением всех обязательных полей, в том числе с приложением заверенной печатью и подписью руководителя СМИ и отсканированной анкеты участника (анкету необходимо загрузить в графу "Авторские права") или по электронной почте konkurs@nazaccent.ru.
Материалы на языках народов России рассматриваются только при наличии полного (подстрочного) перевода или дубляжа на русский язык.
Награждение лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре в Москве.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте "СМИротворца".
ХVII Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" совместно с Гильдией межэтнической журналистики.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?