В Самарской области открывается Всероссийский фестиваль бардовской песни

В пятницу, 4 июля, в Самарской области состоится торжественное открытие Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах. На фестивальной поляне прошла пресс-конференция организаторов фестиваля.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила, что фестиваль — это место встречи многих поклонников авторской музыки, которые приезжают сюда целыми семьями. "По старой доброй традиции сюда приехали те, кто любит авторскую песню. Я рада, что на фестивале так много молодых людей. Смена поколений любителей бардовской песни придает фестивалю особый колорит. Молодежь, вдохновляясь творчеством опытных бардов, вносит свежие идеи и новую энергетику. Этот обмен опытом между разными поколениями создает неповторимую атмосферу, где устанавливаются дружеские связи и укрепляются традиции. В этом году правительством предприняты специальные меры безопасности, чтобы прибывания на поляне было комфортным и безопасным", — подчеркнула Ирина Калягина.

Исполнительный директор Всероссийского фестиваля бардовской песни на Мастрюковских озерах, председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина отметила, что особенностью фестиваля станет насыщенная детская и молодежная программа. На протяжении всех дней будут проводится спортивные активности, турниры по мини футболу и волейболу, утренняя зарядка, работа зоны пляжных активностей и забег с гитарами. Для самых юных участников будут организованы активности на детской площадке, включающие конкурсно-развлекательные программы для детей и выступления лауреатов творческих конкурсов.

"Для нас фестиваль — это действительно важное событие, которое не могло состоятся без помощи старших коллег, которым мы выражаем большую благодарность. Сегодня на поляне присутствует много молодежи — это и представители молодежных организаций и трудовых коллективов, поэтому те меры безопасности, которые предпринимаются в сфере безопасности являются основополагающими для проведения события", — отметила Анастасия Софьина.

Руководитель режиссерско-постановочной группы фестиваля Михаил Грушин поблагодарил правительство Самарской области за проведение фестиваля, отметив, что организаторы достойно справляются с задачей: "Очень рад видеть молодые, задорные лица, потому что молодежь должна принять эстафету у нашего поколения в проведении этого фестиваля".

Михаил Грушин напомнил о героическом прошлом своего деда, отца Валерия Грушина — Федора Ивановича, который был военным летчиком и прошел всю Великую Отечественную войну. "В основе фестиваля должен лежать подвиг, туризм и песня. Мой дед говорил, что туристы люди мужественные, готовы к совершению подвига. Сейчас пришло время героев, и об этом мы тоже будем говорить в творческой программе фестиваля", — подчеркнул Михаил Грушин.

В творческой программе фестиваля принимает участие около 150 коллективов и исполнителей. Председатель жюри творческого конкурса фестиваля Александр Мирзаян призвал участников ставить перед собой большие задачи и рассказал об ожиданиях от фестивального конкурса: "Я жду, чтобы меня порадовали, удивили, чтобы я почувствовал чудо".

Михаил Калинкин, руководитель площадки "ZА НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ" пригласил гостей фестиваля на патриотическую сцену. "Мы сохранили свою душу благодаря тому, что у нас есть такая вещь, как бардовский фестиваль", — заявил Калинкин.

4 июля до позднего вечера участники смогут насладиться выступлениями известных артистов и творческих коллективов — Лидии Чебоксаровой и Евгения Быкова, Юрия Лозы, группы "Ромарио", Анатолия Киреева, группы "Песни Нашего Века" и многих других исполнителей.

Программа 5 июля также включает работу разнообразных площадок, в этот день экспертное жюри завершит прослушивание конкурсных работ и определит имена тех, кто станет артистом "Ночного концерта лауреатов и гостей фестиваля". "Ночной концерт лауреатов и гостей фестиваля" станет ярким событием, соберет талантов со всей страны и откроет новые имена.

В последний фестивальный день пройдут заключительные концерты площадок "ЗА НАШУ ПОБЕДУ.80 ЛЕТ", "Кольский бугорок", Детско-юношеский проект, а также состоится торжественное закрытие фестиваля с концертом-посвящением Вадиму и Валерию Мищукам, Леониду Сергееву, Алексею Морозову.

Организаторами фестиваля выступает Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области при поддержке правительства Самарской области.