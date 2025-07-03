"Утки на поле": пернатое семейство посетило матч самарского "Олимпа" в Мордовии

Утка с утятами пришли посмотреть футбольный матч кубка МФС "Приволжье" в Саранске между местным "Шумбрат" и самарским "Олимпом".

"Пернатое семейство решило занять места прямо в эпицентре — чтобы лучше было видно. Но их вежливо попросили пересесть на трибуны", — пишет SHOT.

"Видите какой интерес к кубку! Даже братья наши пернатые прилетели для того, чтобы посмотреть как развиваются события", — отметил комментатор.

Видео SHOT: