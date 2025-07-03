Полмиллиона самарцев выбрали электронный формат ведения трудовой книжки

В 2020 году в Самарской области появилась возможность вести учет сведений о своей профессиональной деятельности в цифровом виде. С тех пор уже 593 044 жителя региона сделали свой выбор в пользу электронной трудовой книжки, 35 051 из них — с начала текущего года.

Электронная трудовая книжка (ЭТК) — это цифровой документ, содержащий информацию о трудовой деятельности гражданина, которая формируется на основе ежемесячных отчетов работодателей и хранится в единой базе данных Социального фонда России. В ней отражаются сведения о приеме на работу, переводах, увольнениях, а также о должности, специальности, квалификации и виде деятельности.

С помощью данных о периодах работы, занесенных работодателями в ЭТК, формируется трудовой стаж — он учитывается при назначении пенсии. По этой причине работникам рекомендуется регулярно получать выписку из электронной трудовой книжки и проверять корректность ее ведения.

"Электронный формат трудовой книжки особенно удобен тем, что получить доступ к информации о своей профессиональной деятельности в ней можно через личный кабинет на портале Госуслуг. Также эти сведения можно распечатать, сохранить или же дистанционно направить новому работодателю при трудоустройстве", — рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Кроме того, такой формат трудовой книжки позволяет снизить риск внесения ошибочной или неточной информации о трудовом стаже, обеспечивает высокий уровень защиты и сохранности персональных данных.

Работники, которые ранее отдали предпочтение бумажной трудовой книжке, могут в любое время перейти на ее электронную версию, обратившись с соответствующим заявлением к работодателю. Для тех, кто устраивается на работу впервые, информация о трудовой деятельности изначально ведется только в электронном формате.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.