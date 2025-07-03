Полмиллиона самарцев выбрали электронный формат ведения трудовой книжки

В 2020 году в Самарской области появилась возможность вести учет сведений о своей профессиональной деятельности в цифровом виде. С тех пор уже 593 044 жителя региона сделали свой выбор в пользу электронной трудовой книжки, 35 051 из них — с начала текущего года.
Электронная трудовая книжка (ЭТК) — это цифровой документ, содержащий информацию о трудовой деятельности гражданина, которая формируется на основе ежемесячных отчетов работодателей и хранится в единой базе данных Социального фонда России. В ней отражаются сведения о приеме на работу, переводах, увольнениях, а также о должности, специальности, квалификации и виде деятельности.
С помощью данных о периодах работы, занесенных работодателями в ЭТК, формируется трудовой стаж — он учитывается при назначении пенсии. По этой причине работникам рекомендуется регулярно получать выписку из электронной трудовой книжки и проверять корректность ее ведения.
"Электронный формат трудовой книжки особенно удобен тем, что получить доступ к информации о своей профессиональной деятельности в ней можно через личный кабинет на портале Госуслуг. Также эти сведения можно распечатать, сохранить или же дистанционно направить новому работодателю при трудоустройстве", — рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.
Кроме того, такой формат трудовой книжки позволяет снизить риск внесения ошибочной или неточной информации о трудовом стаже, обеспечивает высокий уровень защиты и сохранности персональных данных.
Работники, которые ранее отдали предпочтение бумажной трудовой книжке, могут в любое время перейти на ее электронную версию, обратившись с соответствующим заявлением к работодателю. Для тех, кто устраивается на работу впервые, информация о трудовой деятельности изначально ведется только в электронном формате.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр (ЕКЦ) Социального фонда России: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?