Торжественное отправление музыкального ретро-состава "Грушинский экспресс" состоится 4 июля

В пятницу, 4 июля, в 11:00 с первой платформы вокзала Самара отправится легендарный ретро-поезд "Грушинский экспресс" — к самому сердцу бардовского фестиваля на Мастрюковских озерах, до платформы имени Валерия Грушина. Об этом сообщает пресс-служба КбшЖД.

Всех гостей праздничного отправления ждут выступления именитых бардов на первой платформе вокзала Самара и на платформе имени Грушина, а в пути пассажиров ждет концерт прямо в поезде — с вагона-сцены и аудиотрансляцией по всему составу.

"Грушинский экспресс" будет курсировать все дни фестиваля — с 4 по 6 июля. Но добраться до платформы имени Грушина также можно на электропоездах и "Ласточках".