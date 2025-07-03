Защитник Вячеслав Бардыбахин из "Акрона" отправился в "Ротор"

Волгоградский клуб "Ротор" арендовал защитника "Акрона" Вячеслава Бардыбахина до конца сезона 2025/26.

Вячеслав Бардыбахин перешел в стан тольяттинцев летом 2024 года. В прошедшем сезоне игрок выходил на поле в восьми матчах МИР РПЛ и семи поединках FONBET Кубка России.