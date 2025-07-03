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Экономика и бизнес

На форуме "Инженеры будущего" НОВИКОМ вручил премию "Инженерный авангард"

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) вручил премию "Инженерный авангард" талантливой изобретательнице из концерна "Созвездие" холдинга "Росэл". Награждение состоялось в рамках церемонии закрытия молодежного форума "Инженеры будущего — 2025", партнером которого выступает банк Ростеха.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Обладателем премии "Инженерный авангард" стала Екатерина Артемова, начальник сектора научно-технического центра АО "Концерн "Созвездие".

Екатерина Артемова — соавтор инновационного метода моноимпульсного пеленгования источников поляризованных радиосигналов. Разработка позволяет значительно повысить точность определения направления радиосигнала и делает радиомониторинг более надежным и универсальным.

Проект уже получил высокую оценку профессионального сообщества: в этом году Екатерина Артемова была удостоена золотой медали X Международной выставки изобретений и инноваций им. Н. Г. Славянова.

На форуме Екатерина представляла делегацию молодых специалистов предприятий Воронежского РО СоюзМаш.

"Премия "Инженерный авангард" — это наш способ поддержать тех, кто своим трудом и талантом формирует технологическое будущее страны. Наш лауреат — яркий пример молодого специалиста, который не просто выполняет свою работу, а меняет саму отрасль, предлагая решения, способные влиять на безопасность нашей страны, навигацию и телекоммуникации. Для нас, как для банка, который активно работает с промышленными предприятиями, очень важно поддерживать таких профессионалов в их стремлении к развитию. В этом мы видим свой вклад в будущее отечественных технологий и нашей страны в целом", — сказала управляющий офисом банка НОВИКОМ в Туле Анжелика Романюк.

В качестве награды от банка Екатерине был вручен графический планшет — современный инструмент для проектирования и инженерных расчетов.

Премия "Инженерный авангард" учреждена банком в 2022 году и традиционно вручается участникам форума за верность инженерному призванию и стремление к профессиональному росту. Лауреатами становятся молодые специалисты, которые демонстрируют высокий уровень компетенций, инициативность и создают значимые технологические решения, способные изменить облик отрасли.

НОВИКОМ уже несколько лет выступает партнером форума "Инженеры будущего" и активно поддерживает инициативы, направленные на развитие инженерных кадров страны. В этом году банк организовал на форуме образовательный модуль по кибербезопасности, интеллектуальный турнир, квиз по финансовой грамотности и специальный воркшоп для детской смены.

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