Авито направил более 1,8 млрд рублей на социальные проекты за 3 года

За последние три года Авито перечислил на социальные проекты более 1,8 миллиарда рублей, заявил в ходе ПМЭФ на дискуссии "Технологии на службе общества: как инновации меняют социальный сектор экономики" управляющий партнер Авито Иван Гуз.
Он пояснил, что Авито — это социальный сервис. Главная цель площадки — объединить всех жителей России таким образом, чтобы они могли помогать друг другу, а Авито обеспечивает технологические инструменты для реализации этого процесса.
"Наша миссия так и звучит: помогать каждому человеку улучшить свою жизнь и жизнь людей вокруг. Представьте себе: ежедневно миллионы пользователей посещают нашу платформу — примерно 20 миллионов продавцов и около 30 миллионов покупателей. Более 200 тысяч объявлений требуют мгновенного сопоставления спроса и предложения, чтобы люди находили друг друга и взаимодействовали эффективно", — рассказал Иван Гуз.
Благотворительные механики платформы нацелены как на постоянную помощь, так и на вовлечение пользователей в поддержку пострадавших во время ЧС. Например, пользователи имеют возможность передавать необходимые вещи нуждающимся во время экстренных ситуаций совершенно безвозмездно, в этом случае Авито компенсирует доставку. Также и сами пользователи активно предлагают пострадавшим необходимые товары за символическую цену: в прошлом году жители Курской и Белгородской областей смогли сэкономить более 0,5 млрд рублей благодаря неравнодушным продавцам на платформе.
К числу постоянно действующих механик относятся, такие как специальные виртуальные знаки поддержки ("Знак добра"). Когда продавец выкладывает объявление, он может перевести сумму от 100 рублей в один из 29 фондов и получить за это виртуальный значок. За 3 года пользователи перевели в фонды через эту механику 113 млн рублей.
Кроме того, Авито сотрудничает с различными фондами и организациями напрямую. Один из примеров — совместный проект на платформе с поисковым отрядом "ЛизаАлерт". Во время поисковых операций добровольцы получают бесплатное жилье от компании, а пользователи могут перевести средства на потребности отряда или предложить необходимое оборудование: за два года таким образом было направлено более 15 млн рублей и более 2 тысяч заявок на передачу инвентаря.
В этом году на платформе появился специальный бейдж, которым помечают аккаунты пользователей, которые хотя бы один раз приняли участие в благотворительных проектах на Авито. На данный момент их получили уже почти 800 тыс. человек.
Кроме социальных механик и акций Авито даёт возможность пользователям задуматься об окружающей среде. В 2022 году был запущен специальный калькулятор, который показывает пользователям, сколько ресурсов удалось сохранить благодаря перепродаже товаров. Благодаря активности пользователей Авито за 17 лет существования платформы удалось избежать выбросов парниковых газов в объёме 237 миллионов тонн. Сэкономленный объем CO2 можно сравнить с высаживанием 1,5 миллиарда деревьев.
Также на сайте Авито есть карта раздельного сбора, которая показывает ближайшие пункты приема вторсырья. Механизм вывоза вещей от пользователей направлен на переработку и помощь нуждающимся. На карте более 70 тыс. точек в более чем 130 городах России из 80 регионов.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.