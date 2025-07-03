Самарцев предупредили о грозе и сильном ветре

В четверг, 3 июля, самарские синоптики объявили желтый уровень погодной опасности по региону.

"В ближайшие два часа в Самарской области ожидаются гроза, ветер до 18 м/с с сохранением до конца дня", - отмечается в сообщении Приволжского УГМС.

В ГУ МЧС призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте.