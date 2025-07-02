В День ветеранов боевых действий в Большеглушицком районе открыли два памятника воинам спецоперации

Церемонии открытия памятников воинам специальной военной операции состоялись в парке Победы села Большая Глушица и в поселке Южный Большеглушицкого района. Скульптуры солдат, символизирующие бессмертный подвиг и доблесть героев, станут для местных жителей напоминанием о земляках, которые не вернулись из боя.
В ходе мероприятия два героя — Андрей Ивлев, Евгений Абдуллаев — за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга, посмертно были награждены орденом Мужества. Также медалью за спасение погибавших награжден Сергей Губанов (посмертно). Награды вручены жене и родителям.
"В день ветеранов боевых действий в знак глубокого уважения к россиянам, исполнявшим и исполняющим служебный долг, преклоняясь перед теми, кто, рискуя жизнью, защищал интересы нашей Родины. В разное время вы и ваши боевые товарищи участвовали в военных операциях, проявляли мужество и стойкость. У вас выросла достойная смена. Военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Они вершат историю на наших глазах. Все они герои. Мы искренне гордимся ими", — отметил глава района Валерий Анцинов.
В церемонии открытия памятника в поселке Южный приняли участие глава поселка Сергей Шикунов, местные жители, участники спецоперации Хаснулла Абдулганеев и Артур Губайдуллин, жёны и матери героев.
Артур Губайдуллин также участник второго потока программы "Школа героев", которая инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской — "Время героев".
"Считаю очень важным чтить память о тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину. И рад, что этот проект объединил всех неравнодушных жителей моего родного поселка, многие внесли свою лепту в создание памятника. Теперь у нас появилось еще одно святое место, напоминающее о наших героях", — отметил Артур.
В планах администрации поселка Южный — установить у постамента таблички, на которых будут выбиты фамилии участников специальной военной операции и тех, кто погиб в ходе выполнения воинского долга.
Последние комментарии
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Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?