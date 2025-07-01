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Экология Общество

Лесная охрана Самарской области зафиксировала 150 нарушений за полгода

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 200 специалистов лесной охраны обеспечивают защиту 590 тыс.гектаров лесов Самарской области. С начала года во время патрулирований выявлено 150 нарушений, по которым возбуждено 147 административных дел и три уголовных дела.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Общий ущерб лесному фонду региона составил более 1,4 млн рублей. Среди нарушений — незаконная рубка, самовольное занятие лесных участков, нарушение правил пожарной безопасности, оставление мусора в лесу.

"На этот год мы утвердили 613 маршрутов патрулирования протяженностью почти 60 тыс. км. За шесть месяцев на счету лесной охраны уже более 3 тыс. выездов. Работа большая, системная — ежедневно специалисты проезжают порядка 250 км для того, чтобы защищать леса от нарушений. Важно не только выявить, но и вовремя пресечь", — прокомментировал руководитель департамента лесного хозяйства минприроды региона Павел Мельников.

В прошлом году для лесной охраны приобрели 17 отечественных внедорожников. В 2025 г., по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, закупили еще 35 лесопатрульных автомобилей.  

"Сильная поддержка региона позволяет эффективнее беречь самарские леса", — добавил Мельников.

Ловить нарушителей лесникам помогают и современные технологии. Комплексная система дистанционного мониторинга позволяет отслеживать все лесоизменения по снимкам со спутников.  На земле состояние государственного лесного фонда мониторят с помощью камер. В этом году к 45 видеокамерам с радиусом обзора 30 км прибавится еще 10. Такое техническое оснащение позволяет установить даже номер автомобиля нарушителя. Кроме того, в лесах установлены фотоловушки — в прошлом году с их помощью за незаконную рубку были задержаны двое нарушителей в Кинельском лесничестве.

Такой комплексный подход помогает осуществлять охрану лесов — важнейшую из задач национального проекта "Экологическое благополучие".

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