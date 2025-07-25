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Экология Общество

Артем Ефимов ответил на вопросы о новой терсхеме обращения с отходами

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов ответил на вопросы о новой территориальной схеме обращения с отходами, подготовленной министерством.

Напомним, проект территориальной схемы был опубликован на прошлой неделе. Он в том числе предполагает создание новых объектов переработки и накопления ТКО. У жителей появились вопросы по этим планам.

Министр Артем Ефимов ответил на них на своей странице в Вконтакте. Так, по его словам, с 2026 г. из терсхемы исключат полигон "Преображенка", сейчас ведется проектирование этапа рекультивации. Провести ее планируют в 2027–2028 годах.

Также министр отметил, что поступил вопрос о гарантиях концессионера: "Соблюдение экологических требований, стандартов качества услуг и своевременная реализация инвестпрограмм контролируются законодательством. За невыполнение предусмотрена юридическая ответственность".

Обсуждать с концессионером его дополнительное добровольное страхование гражданской ответственности, возможно, будут, но на соответствующем этапе.

Также общественности предлагают для контроля участвовать в слушаниях и получать отчеты о состоянии окружающей среды через визиты представителей общественных организаций на объекты.

Приоритетным для размещения комплексов по переработке отходов (КПО) является муниципальный участок. При этом участок в районе Узюково, где планируется разместить один из КПО, по словам министра, соответствует требованиям законодательства и санитарным нормам.

"Кроме того, в непосредственной близости имеется старая, требующая рекультивации свалка. Получаемый на КПО в перспективе компост возможно было бы использовать для ее рекультивации. Но, подчеркиваю, выбор земельного участка — расчетный. Следующий за этим этап — обсуждение с жителями, что мы сейчас и делаем", — рассказал Артем Ефимов.

При этом руководитель министерства отметил, что по новым участкам были получены замечания, поэтому рассматриваются также альтернативные варианты с учетом возможностей бюджетных проектировок на 2026–2028 года.

Также Артем Ефимов подчеркнул, что в Самарской области все будет происходить под контролем государства на всех этапах. "Это другой уровень ответственности. Но важно не только качественно построить, но и качественно эксплуатировать объект с соблюдением всех требований. Планы предусматривают, что КПО "Тольятти" и КПО "Самара" будут эксплуатироваться государственной (областной) компанией, что также обеспечит более высокий уровень контроля и надежности", — отметил министр. 

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