"КуйбышевАзот" победил в конкурсе "ЭкоЛидер — 2024"

Подведены итоги конкурса "ЭкоЛидер". Это награда экологического сообщества региона, которая вручается победителям конкурса, внесшим наибольший вклад в снижение воздействия на окружающую среду.

"КуйбышевАзот" вновь стал победителем конкурса в номинации "Промышленный гигант". Высокая оценка экологического сообщества региона — признание заслуг всего коллектива компании, где вопросы охраны окружающей среды всегда стоят на первом месте и являются важными элементами стратегии развития.

В торжественной обстановке 6 июня 2025 года награда была вручена заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды ПАО "КуйбышевАзот" Алексею Гармашу.

Внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий, оценка экологической составляющей всех реализуемых проектов, системный и ответственный подход к природоохранной деятельности обеспечивают развитие компании при снижении воздействия на окружающую среду. За последние 10 лет при росте объёмов товарной продукции в 1,4 раза, удельные выбросы сокращены в 1,5 раза, использование речной воды в 1,6 раза, образование стоков в 1,4 раза, потребление электроэнергии в 1,5 раза, тепло-энергии в 1,3 раза. С 2020 г. капитальные затраты на экологические проекты составили 8,4 млрд руб.

В 2024 году ПАО "КуйбышевАзот" было получено комплексное экологическое разрешение (КЭР) для основной промышленной площадки в г. Тольятти и очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района города Тольятти — еще одного важного экологического проекта как для предприятия, так и для всего региона.

Выбросы в атмосферу в прошедшем году сокращены еще на 1%, выбросы парниковых газов — на 2,4%, образование стоков на 4,8%. Потребление электроэнергии на тонну продукции снизилось на 1,9%, теплоэнергии — на 2,8%. До 79,6% увеличена доля реализации отходов, подлежащих повторной переработке Всего на природоохранные мероприятия и проекты в 2024 г. направлено 2,7 млрд руб., в т. ч. капитальные затраты составили 457 млн руб.

В 2023 году предприятием было подписано соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды с Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

"КуйбышевАзот" ежегодно участвует в уборке городских территорий от стихийных и несанкционированных свалок. Только в 2024 году было очищено от мусора 86 000 кв. метров городских территорий, прибрежных участков Саратовского и Куйбышевского водохранилищ.

Работа компании получает высокие оценки специалистов различных рейтинговых агентств. В частности, предприятие вошло в ТОП-5 рейтинга социальной эффективности по версии информационного агентства AK&M среди крупнейших российских компаний, максимально полно раскрывающих информацию о социальной и экологической деятельности, а также соизмеряющих свою деятельность с принципами устойчивого развития.