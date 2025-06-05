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Экология Общество

В День эколога прошла акция по уборке берегов озер Старицы Дубовый Ерик

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 июня, министерство природных ресурсов Самарской области совместно с Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой, региональным оператором по обращению с ТКО АО "Экология", общественниками и жителями Самары провели акцию по уборке мусора на береговой линии озер Старицы Дубовый Ерик.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

"Впервые проводим здесь акцию. Обычно на День эколога убираемся на особо охраняемых природных территориях регионального значения, которые часто посещают граждане и, к сожалению, оставляют после себя много мусора. В этом году решили убраться здесь, вдоль берега Ерика. Место хорошее, тем более что в этом году здесь завершается расчистка участка акватории", - прокомментировал руководитель управления государственного экологического надзора минприроды Станислав Рогов.

Всего в акции участвовало более 50 человек. Среди участников - ветеран СВО, выпускник первого потока "Школы героев" и сотрудник министерства природных ресурсов региона Сергей Пономарев.

"Сам живу здесь, в этом районе. И "Ерик" - прекрасное место для отдыха. Думаю, здесь было бы неплохо благоустроить территорию, создать хорошую рекреационную зону", - рассказал Пономарев.

Депутат Самарской городской думы Светлана Макушева поблагодарила за поддержку жителей Куйбышевского района и членов общественного Совета Женского движения Единой России, которые смогли в рабочий день присоединиться к акции, по итогам которой было собрано 12 куб. м мусора. 

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