В День эколога прошла акция по уборке берегов озер Старицы Дубовый Ерик

В четверг, 5 июня, министерство природных ресурсов Самарской области совместно с Самарской межрайонной природоохранной прокуратурой, региональным оператором по обращению с ТКО АО "Экология", общественниками и жителями Самары провели акцию по уборке мусора на береговой линии озер Старицы Дубовый Ерик.

"Впервые проводим здесь акцию. Обычно на День эколога убираемся на особо охраняемых природных территориях регионального значения, которые часто посещают граждане и, к сожалению, оставляют после себя много мусора. В этом году решили убраться здесь, вдоль берега Ерика. Место хорошее, тем более что в этом году здесь завершается расчистка участка акватории", - прокомментировал руководитель управления государственного экологического надзора минприроды Станислав Рогов.

Всего в акции участвовало более 50 человек. Среди участников - ветеран СВО, выпускник первого потока "Школы героев" и сотрудник министерства природных ресурсов региона Сергей Пономарев.

"Сам живу здесь, в этом районе. И "Ерик" - прекрасное место для отдыха. Думаю, здесь было бы неплохо благоустроить территорию, создать хорошую рекреационную зону", - рассказал Пономарев.

Депутат Самарской городской думы Светлана Макушева поблагодарила за поддержку жителей Куйбышевского района и членов общественного Совета Женского движения Единой России, которые смогли в рабочий день присоединиться к акции, по итогам которой было собрано 12 куб. м мусора.