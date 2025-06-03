Под Самарой произошел замор рыбы на реке Свинуха

Массовый замор рыбы зафиксирован в Волжском районе на реке Свинуха, впадающей в реку Татьянку. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.
Указывается, что во вторник, 3 июня, в результате совместного обследования Федерального агентства по рыболовству, Приволжского УГМС и администрации Волжского района на поверхности акватории зафиксированы пятна нефтепродуктов и большое количество мертвой рыбы.
"Произведен отбор проб, будет рассчитан ущерб от замора рыбы. В настоящее время устанавливается причина загрязнения и виновное лицо", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈