Под Самарой произошел замор рыбы на реке Свинуха

Массовый замор рыбы зафиксирован в Волжском районе на реке Свинуха, впадающей в реку Татьянку. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

Указывается, что во вторник, 3 июня, в результате совместного обследования Федерального агентства по рыболовству, Приволжского УГМС и администрации Волжского района на поверхности акватории зафиксированы пятна нефтепродуктов и большое количество мертвой рыбы.

"Произведен отбор проб, будет рассчитан ущерб от замора рыбы. В настоящее время устанавливается причина загрязнения и виновное лицо", - отмечается в сообщении.