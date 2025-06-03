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Экология Общество

Под Самарой произошел замор рыбы на реке Свинуха

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Массовый замор рыбы зафиксирован в Волжском районе на реке Свинуха, впадающей в реку Татьянку. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Указывается, что во вторник, 3 июня, в результате совместного обследования Федерального агентства по рыболовству, Приволжского УГМС и администрации Волжского района на поверхности акватории зафиксированы пятна нефтепродуктов и большое количество мертвой рыбы.

"Произведен отбор проб, будет рассчитан ущерб от замора рыбы. В настоящее время устанавливается причина загрязнения и виновное лицо", - отмечается в сообщении.

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