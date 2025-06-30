Из-за замора рыбы под Самарой возбудили уголовное дело

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения водоема и гибели рыбы в Куйбышевском и Волжском районах. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в Самарской области.

Напомним, 3 июня под Самарой на реке Свинуха, впадающей в реку Татьянку, зафиксировали массовый замор рыбы. Также на поверхности воды заметили пятна нефтепродуктов.

Природоохранная прокуратура начала проверку, воду взяли на проверку по 12 показателям. При этом уже 4 июня было известно, что в ней крайне мало кислорода, но есть нефтепродукты и аммонийный азот, который появляется на фоне бактериального разложения органики.

Теперь по итогу исследования воды зафиксировано превышение ПДК по пяти из 12 показателей. Также сообщается, что погибшая рыба — около 600 тыс. особей, оказалась около детского оздоровительно-образовательного центра "Волгаренок" в Самаре. Сейчас Саратовский филиал ФГБНУ "ВНИРО" по акту ФГБУ "Главрыбвод" рассчитывает ущерб.