В реке Свинуха, где произошел замор рыбы, нашли аммонийный азот и нефтепродукты

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Воду в реке Свинуха проверили по 12 показателям и выяснили, что в ней крайне мало кислорода; есть аммонийный азот, который появляется на фоне бактериального разложения органики. Также обнаружились нефтепродукты. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.