В реке Свинуха, где произошел замор рыбы, нашли аммонийный азот и нефтепродукты

Воду в реке Свинуха проверили по 12 показателям и выяснили, что в ней крайне мало кислорода; есть аммонийный азот, который появляется на фоне бактериального разложения органики. Также обнаружились нефтепродукты. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.
Напомним, 3 июня под Самарой на реке Свинуха, впадающей в реку Татьянку, зафиксировали массовый замор рыбы. Также на поверхности воды заметили пятна нефтепродуктов.
Природоохранная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.
Росрыболовство еще исследует погибшую рыбу и рассчитывает ущерб.
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