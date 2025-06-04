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В реке Свинуха, где произошел замор рыбы, нашли аммонийный азот и нефтепродукты

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Воду в реке Свинуха проверили по 12 показателям и выяснили, что в ней крайне мало кислорода; есть аммонийный азот, который появляется на фоне бактериального разложения органики. Также обнаружились нефтепродукты. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.

Напомним, 3 июня под Самарой на реке Свинуха, впадающей в реку Татьянку, зафиксировали массовый замор рыбы. Также на поверхности воды заметили пятна нефтепродуктов.

Природоохранная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

Росрыболовство еще исследует погибшую рыбу и рассчитывает ущерб.

Гид потребителя

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