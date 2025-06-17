В Забайкальском крае установят информационные щиты для охраны редких животных

Фонд "Экология" РСХБ расширяет программу по сохранению биоразнообразия, включив в нее проекты по защите редких видов животных — дзеренов и лошадей Пржевальского. Эти виды находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в особой охране. В рамках новых инициатив фонд окажет помощь в установке информационных щитов в Забайкальском крае, которые предупредят водителей о миграциях дзеренов и снизят риск столкновений с антилопами. Кроме того, в заповеднике "Оренбургский" будет организована поставка кормов и ветеринарного оборудования для поддержки лошадей Пржевальского.

Об этом и других новых проектах рассказала директор фонда "Экология" Эльмира Морозова на полях XVI Международного форума "Экология" в Москве. Она отметила, что инициативы по сохранению редких дзеренов и лошадей Пржевальского продолжает последовательную деятельность фонда в сфере защиты биоразнообразия России.

Ранее фонд уже реализовал ряд значимых экологических программ. В 2023–2024 годах фонд поддержал восстановление популяции краснокнижного осетра в озере Байкал. В августе 2023 года в селе Дубинино Республики Бурятия выпустили 20 тысяч мальков, а в августе 2024 года в селах Турка и Турунтаево — еще 75 тысяч мальков. В 2025 году запланирован выпуск дополнительных 105 тысяч мальков осетра на сумму 15,2 млн рублей.

Кроме того, в Клязьминско-Лухском заказнике Владимирской области в осенне-зимний период 2024–2025 годов была оказана помощь в подкормке 104 зубров. Для этого передано 15 тонн сена и 13 тонн зерна, в том числе при поддержке партнеров: АО "Племенной завод "Илькино", ООО "Племзавод "Нива", СПК "Спасское" и АО "Суворовское".

"В настоящее время значительная часть проектов в сфере сохранения биоразнообразия и лесовосстановления реализуется благодаря проактивному участию НКО. Мы отмечаем растущий интерес со стороны бизнеса к природоохранным инициативам. Согласно статистике Росстата, компании направляют порядка 1,6 млрд рублей в год на проекты в области биоразнообразия и охрану природных территорий. При этом наибольший объем инвестиций на природоохранные мероприятия в АПК согласно статистике приходятся на проекты по охране окружающей среды от негативных антропогенных воздействий (более 1,8 млрд руб.), охрану и рациональное использование лесных ресурсов (0,6 млрд руб.), также порядка 1 млрд рублей отечественный АПК инвестирует в проекты по очистке сточных вод. Это хороший старт, и с ожидаемым ростом вовлеченности аграрной отрасли мы можем увидеть значительное увеличение вложений в экологические проекты", — рассказала руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.