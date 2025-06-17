В Самаре волонтеры организовали субботник у дачи купца Соколова

Сотрудники Самарского филиала Россельхозбанка приняли участие в субботнике - собрали мусор и очистили поросль вокруг дачи купца Соколова, освободили пруд от прошлогодней листвы, убрали прилегающий берег Волги. В целом собрали более 150 мешков мусора.

"Самарский филиал всегда поддерживает экологические акции в нашем регионе. Недавно сотрудники Тольяттинского допофиса помогали высаживать саженцы на территории Кунеевского леса, который сильно пострадал от пожаров. Поэтому мы также поддержали наших ключевых партнеров, группу компаний "СИНКО" с экологической инициативой и внесли свой посильный вклад", - отметил директор Самарского филиала Раиль Багдалов.

"Искренне благодарим Россельхозбанк, нашего надежного партнера, за вклад в экологическое благополучие территории санатория и берега Волги. Санаторий имени Чкалова достался нам в запущенном состоянии. Впереди у нас масштабная работа: восстановить памятники архитектуры федерального значения, переоснастить лечебные кабинеты современным медицинским оборудованием, привести в порядок территорию, каждый корпус и номер, обустроить берег Волги. Мы готовы вкладывать свои силы и ресурсы, чтобы через несколько лет санаторий превратился в знаковое место, флагманскую здравницу региона и предлагал самарцам и гостям города первоклассный отдых и эффективные оздоровительные программы", - сказал генеральный директор ОАО "СИНКО" Эдуард Мнацаканян.

Санаторий им. В.П.Чкалова расположен в Самаре в экологически чистом районе на левом берегу реки Волга. Уникальное расположение и объекты культурного наследия федерального значения (дача Соколова), находящиеся на территории санатория, накладывают особые обязательства - реставрация памятников архитектуры, повсеместное наведение порядка и создание привлекательной инфраструктуры для отдыха и оздоровления.

Несмотря на славную историю и известность санатория, прилегающая территория находится в плачевном состоянии. Необходимы большая работа по восстановлению памятников федерального и регионального значения, находящихся на внутренней территории, приведение в порядок коммуникаций, ремонт корпусов, благоустройство.