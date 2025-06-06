В Бузулукском бору открылся новый благоустроенный маршрут

В России все большей популярностью пользуются экологические маршруты, которые предлагают увидеть первозданную красоту природы. Особенно актуально это направление летом. Экологические маршруты полностью или частично проходят по особо охраняемым природным территориям и позволяют туристам посетить природные достопримечательности.

Развивать заповедные территории помогает национальный проект "Туризм и гостеприимство", который реализуется по решению президента России Владимира Путина. При поддержке нацпроекта в национальных парках появляется инфраструктура, которая делает отдых на природе привлекательным для людей и безопасным для окружающей среды.

В Самарской области начал работу новый маршрут — экотропа "Сказочный борок", который проходит в самарской части национального парка "Бузулукский бор". Работа над созданием инфраструктуры началась осенью 2024 года.

Сегодня трехкилометровый маршрут обозначен специальными навигационными бревнами, которые помогают туристам не сбиться с пути и оберегают пространство от вытаптывания. На экотропе установлены информационные аншлаги, указатели, беседки для отдыха.

Отдых в национальных парках — это не только возможность вырваться из городской суеты, но и шанс получить заряд энергии и восстановить силы. По данным Агентства стратегических инициатив, даже четрые дня погружения в природную среду и соответствующее отключение от мультимедиа и интернет-технологий, увеличивают творческую производительность, решение трудных задач на 50%.

В путешествии гости национального парка "Бузулукский бор" увидят типичные ландшафты и экосистемы Бузулукского бора, а также ведьмину метлу и танцующий лес, с которыми связаны народные поверья. Одной из достопримечательностей тропы стала "Сосна-Маттерхорн". Дерево так прозвали за его красоту и почти идеальные пропорции, по аналогии с альпийской вершиной Маттерхорн.

"Наш новый маршрут — результат работы целой команды единомышленников, — отметил директор национального парка "Бузулукский бор" Андрей Латыпов. — Проложенная по живописному урочищу Борок экологическая тропа станет первым этапом создания нового туристско-рекреационного кластера. Это стало возможным благодаря соглашению, которое национальный парк заключил с министерством туризма Самарской области".

"Открытие новой экотропы "Сказочный борок" — значимое событие в развитии экологического туризма! Этот проект воплощает нашу общую цель — сделать природу доступной и интересной каждому, сохраняя ее уникальность. Экотропа дарит возможность прикоснуться к природе, познакомиться с удивительными местами Бузулукского бора и насладиться прогулкой среди вековых деревьев. Мы уверены, что такие инициативы станут важным вкладом в развитие внутреннего туризма и популяризацию бережного отношения к окружающей среде", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что туризм является перспективным направлением и мощным инструментом в развитии экономики, культуры и инфраструктуры региона. Все мероприятия по развитию туристического потенциала региона, по мнению главы области, должны быть ориентированы в первую очередь на жителей, чтобы они могли наслаждаться прекрасной природой и историей Самарского региона. Новый маршрут "Экотропа "Сказочный борок" доступен для туристов с любым уровнем подготовки, в том числе, для семей с маленькими детьми, и подходит как для первого знакомства с национальным парком, так и для более глубокого погружения в его природное разнообразие.