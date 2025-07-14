Новокуйбышевская нефтехимическая компания стала победителем всероссийской экологической акции "Зеленая весна — 2025"

Новокуйбышевская нефтехимическая компания (входит в "Роснефть") награждена дипломом победителя за участие в мероприятиях всероссийского экологического субботника "Зеленая весна — 2025", а также за инициативу и значимый вклад в сохранение окружающей среды.

Предприятие принимает участие в масштабной акции более пяти лет. Только в этом году почти тысяча сотрудников компании присоединились к экологическому "марафону", в рамках которого прошли общегородские и заводские субботники, акции по уборке и благоустройству общественных территорий, популярных у жителей Новокуйбышевска и Самары зон отдыха.

Особое внимание нефтехимики уделяют охране водных объектов: ежегодно проводят уборку волжских берегов и островов, природных источников, прибрежных зон рек Криуша и Татьянка, местных озер и водоемов, участвуют в восстановлении биологических ресурсов Волги.

Всего в период проведения акции новокуйбышевские нефтехимики привели в порядок более 35 га общественных и природных территорий, собрали и вывезли около 12 тонн мусора и прошлогодней листвы, высадили почти 10 тыс. саженцев деревьев и цветов.

Добровольческие экологические инициативы — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК "Роснефть". Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.