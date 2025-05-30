Самарские хвойные леса оказались в опасности из-за распространения патогенного гриба

Хвойные леса Самарской области оказались в опасности из-за распространения опасного патогенного гриба — корневой губки, сообщает Центр защиты леса Оренбургской области.

Корневая губка — патогенный гриб, поражающий корни хвойных пород деревьев, особенно сосну обыкновенную. Болезнь вызывает пеструю волокнистую гниль корней и основания ствола. Это опасное заболевание, зачастую приводящее к гибели целых групп и куртин деревьев. Она вызывает ветровал, массовое усыхание и полный распад насаждений. Корневая губка одна из распространенных болезней хвойных лесов Оренбургской и Самарской областей.

По данным реестров государственного лесопатологического мониторинга на сегодняшний день на территории Самарской области выявлены очаги корневой губки на площади 772,23 га. Наиболее крупные из них находятся в Шигонском (156,4 га), Кинельском (108,7 га), Красноярском (108,0 га) и Рачейском (83,94 га) лесничествах.

Для улучшения санитарного состояния древостоев в очагах корневой губки требуется проведение лесозащитных мероприятий в Самарской области на территории 535,89 га.



