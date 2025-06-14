Свыше 300 рыб пополнили озеро в парке Металлургов

В субботу, 14 июня, в озеро "Песчаное" в парке им. 50-летия Октября выпустили более 300 рыб трех видов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

"Взрослые особи — белые амуры, карпы и толстолобики — станут активными помощниками в восстановлении водоема. Напомним, на сегодняшний день механическим способом очищено 60% всей поверхности воды", — рассказали в горадминистрации.

В течение месяца планируется еще одна поставка взрослых рыб для озера в парке Металлургов. Сотрудники МАУ "Парки Самары" просят горожан воздержаться от рыбалки на парковом водоеме и дать ему полностью восстановиться.

Отметим, что также на территории парка планируется возобновить пункт проката катамаранов и лодок, в проработке вопрос открытия нового кафе семейного формата.

Напомним, проблемы в парке возникли в прошлом году: почти вся вода из озера ушла, из-за чего местных лебедей переселили в парк им. Гагарина. В конце года здесь провели работы по бурению скважины, с помощью которой власти планировали решить проблему наполнения озера водой. Однако этой весной ситуация повторилась. Более того, на озере произошла массовая гибель рыбы.

Недавно глава Самары Иван Носков заявил, что для пополнений водой озера Песчаное планируют сделать еще одну скважину.