Для пополнения водой озера в парке Металлургов сделают еще одну скважину

Уровень воды в озере Песчаное, которое расположено в парке им. 50-летия Октября (парке Металлургов), начал подниматься. Но требуется принятие дополнительных мер. Об этом глава Самары Иван Носков заявил на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 9 июня.

Напомним, проблемы в парке возникли в прошлом году: почти вся вода из озера ушла, из-за чего местных лебедей переселили в парк им. Гагарина. В конце года здесь провели работы по бурению скважины, с помощью которой власти планировали решить проблему наполнения озера водой. Однако этой весной ситуация повторилась. Более того, на озере произошла массовая гибель рыбы.

По словам мэра, раньше озеро подпитывали грунтовые воды, но из-за строительства парка произошло нарушение системы. Поэтому и пришлось делать скважину.

"3 апреля началась подпитка озера из скважины. В настоящее время уровень воды повышается, но он всё еще не позволяет включит фонтан "Царевна-Лебедь". Для борьбы с растительностью применяется специальный препарат. Также сотрудники МАУ "Парки Самары" ежедневно производят механическую очистку поверхности озера. Эту работу планируется завершить до 15 июня. Также в озеро в период с 9 по 12 июня планируется выпустит не менее 200 взрослых рыб, а именно толстолобиков, карасей, карпов и белых амуров. Они способствуют очистке воды от водорослей", — рассказал мэр.

По его словам, для решения проблемы одной скважины недостаточно. Сейчас рассматривается вопрос о бурении второй. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил провести эту работу в текущем сезоне.