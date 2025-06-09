Для пополнения водой озера в парке Металлургов сделают еще одну скважину

Уровень воды в озере Песчаное, которое расположено в парке им. 50-летия Октября (парке Металлургов), начал подниматься. Но требуется принятие дополнительных мер. Об этом глава Самары Иван Носков заявил на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 9 июня.
Напомним, проблемы в парке возникли в прошлом году: почти вся вода из озера ушла, из-за чего местных лебедей переселили в парк им. Гагарина. В конце года здесь провели работы по бурению скважины, с помощью которой власти планировали решить проблему наполнения озера водой. Однако этой весной ситуация повторилась. Более того, на озере произошла массовая гибель рыбы.
По словам мэра, раньше озеро подпитывали грунтовые воды, но из-за строительства парка произошло нарушение системы. Поэтому и пришлось делать скважину.
"3 апреля началась подпитка озера из скважины. В настоящее время уровень воды повышается, но он всё еще не позволяет включит фонтан "Царевна-Лебедь". Для борьбы с растительностью применяется специальный препарат. Также сотрудники МАУ "Парки Самары" ежедневно производят механическую очистку поверхности озера. Эту работу планируется завершить до 15 июня. Также в озеро в период с 9 по 12 июня планируется выпустит не менее 200 взрослых рыб, а именно толстолобиков, карасей, карпов и белых амуров. Они способствуют очистке воды от водорослей", — рассказал мэр.
По его словам, для решения проблемы одной скважины недостаточно. Сейчас рассматривается вопрос о бурении второй. Губернатор Вячеслав Федорищев поручил провести эту работу в текущем сезоне.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!