Озеро в самарском парке Металлургов начали заполнять водой из скважины

В Самаре озеро в парке имени 50-летия Октября (парк Металлургов) начали заполнять водой из артезианской скважины. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков, выступая на районной сессии по обсуждению стратегии развития города.

"Город выполнил обязательства, и департамент городского хозяйства сегодня запустили наконец-то скважину. [...] Вода пошла в озеро. Вот сейчас департамент контролирует по меткам наполнение озера. Если падения зеркала воды не будет, то озеро будет наполнено по нормативу. Если будет происходить падение воды, то будут, соответственно, уже приниматься немножко другие меры - это очистка дна, гидроизоляция чаши. Но все-таки мне бы не хотелось к этому прийти, потому что это натуральный водоем, оно называется Озеро Песчаное, там есть свои родники", - рассказал Рудаков.

Напомним, проблемы в парке возникли в прошлом году: почти вся вода из озера ушла, из-за чего местных лебедей переселили в парк им. Гагарина. В конце года здесь стартовали работы по бурению скважин, с помощью которых власти планировали решить проблему наполнения озера водой.

Этой весной на озере произошла массовая гибель рыбы. Местные жители связывали ее с низким уровнем воды.