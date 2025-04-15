Озеро в самарском парке Металлургов начали заполнять водой из скважины

В Самаре озеро в парке имени 50-летия Октября (парк Металлургов) начали заполнять водой из артезианской скважины. Об этом во вторник, 15 апреля, сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков, выступая на районной сессии по обсуждению стратегии развития города.
"Город выполнил обязательства, и департамент городского хозяйства сегодня запустили наконец-то скважину. [...] Вода пошла в озеро. Вот сейчас департамент контролирует по меткам наполнение озера. Если падения зеркала воды не будет, то озеро будет наполнено по нормативу. Если будет происходить падение воды, то будут, соответственно, уже приниматься немножко другие меры - это очистка дна, гидроизоляция чаши. Но все-таки мне бы не хотелось к этому прийти, потому что это натуральный водоем, оно называется Озеро Песчаное, там есть свои родники", - рассказал Рудаков.
Напомним, проблемы в парке возникли в прошлом году: почти вся вода из озера ушла, из-за чего местных лебедей переселили в парк им. Гагарина. В конце года здесь стартовали работы по бурению скважин, с помощью которых власти планировали решить проблему наполнения озера водой.
Этой весной на озере произошла массовая гибель рыбы. Местные жители связывали ее с низким уровнем воды.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!