В самарском парке Металлургов произошла массовая гибель рыбы

На озере в Самарском парке 50-летия Октября (парк Металлургов) произошла массовая гибель рыбы. Об этом сообщил самарский блогер Евгений Щекин.

Экологическая катастрофа, по словам местных жителей, объясняется просто: озеро мелеет, кислорода рыбам не хватает, зимой никто не сверлит скважины. Очевидцы сообщают, что погибло много сазанов, карпов.

Напомним, в декабре 2024 г. жители интересовались судьбой озера у главы Кировского района Игоря Рудакова. Проблемы в парке возникли в прошлом году: почти вся вода из озера ушла, из-за чего местных лебедей переселили в парк им. Гагарина. В конце года здесь стартовали работы по бурению скважин, с помощью которых власти планировали решить проблему наполнения озера водой.

"Бурение скважин — первый этап работ. Если этими мерами нам удастся поднять уровень воды, то ими и ограничимся. Если нет, то в следующем году (в 2025 г. — прим. ред.) будет рассматриваться вопрос комплексного ремонта чаши озера, гидроизоляции и наполнения", — сообщал тогда Игорь Рудаков.